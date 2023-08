Bilancia požiarov na Havaji stúpla na 99 obetí a zrejme sa zdvojnásobí

Bilancia obetí po požiaroch na havajskom ostrove Maui stúpla na 99, čo z nich robí požiare s najvyšším počtom obetí v Spojených štátoch za viac ako sto rokov, uviedla dnes agentúra AFP. Predchádzajúca bilancia mala 96 mŕtvych, medzitým pátracie tímy našli ďalšie tri mŕtve telá. Havajský guvernér Josh Green v televízii CNN varoval, že táto bilancia by v najbližších dňoch mohla "veľmi výrazne" vzrásť. "Počas nasledujúcich desiatich dní by tento počet mohol zdvojnásobiť," povedal Green.

Ešte stále neznámy počet ľudí nebol započítaný do bilancie, zatiaľ čo pátracie tímy so psami vycvičenými na odhaľovanie mŕtvych prehľadávajú miesta zdevastované požiarom v v najhoršie zasiahnutom meste Lahaina. Väčšina tiel bola doteraz nájdená blízko pobrežia oceánu, v ktorého vlnách ľudia hľadali spásu pred ohňom.

Guvernér podľa agentúry AP pripomenul, že pri postupnom obnovovaní služieb mobilných operátorov klesol počet nezvestných z viac ako 2000 na zhruba 1300.

„Veľa ľudí muselo všetko nechať na mieste a rýchlo utiecť, a tak nemajú svoje mobily. Tie samozrejme ľahli popolom,“ dodal.

Šesť miliárd dolárov

Havajský guvernér už v skoršom rozhovore, ktorý odvysielala stanica CBS, varoval, že počet obetí bude zrejme ďalej narastať. „Denne nájdu pravdepodobne desať až 20 ľudí, kým neskončia. A to bude pravdepodobne trvať desať dní. Naozaj sa to nedá odhadnúť,“ uviedol. Podľa Greena je rozsah škôd na západe Maui odhadovaný na skoro šesť miliárd dolárov. V sobotu hovoril o najmenej 2200 zničených domoch, v nedeľu potom súčet navýšil o ďalších 500. Podľa Greena si obnova zničených lokalít vyžiada „neuveriteľné množstvo času“.

Na Havajských ostrovoch minulý týždeň horelo na niekoľkých miestach a psovodi pátrajúci po nezvestných zatiaľ prešli len zlomok spálenej oblasti. Podľa zástupcu havajských úradov Jeffa Hickmana sa pátranie teraz sústredí na prehľadávanie áut a ulíc, čoskoro sa pátracie tímy presunú aj do budov.

Guvernér Green medzitým avizoval vyšetrovanie s cieľom určiť, ako by sa dal zlepšiť havajský systém varovania pred živelnými pohromami. Krok prichádza po tom, čo sa ukázalo, že žiadna z desiatok sirén na Maui nebola aktivovaná, zatiaľ čo oheň postupoval do Lahainy, napísal denník The New York Times. Preživší v rozhovoroch s médiami popisujú, ako na poslednú chvíľu utekali z mesta, keď už boli jeho časti v plameňoch.