Poľsko ukazuje silu. Najväčšia vojenská prehliadka od konca studenej vojny

Heslom dnešného dňa v Poľsku bola „silná bielo-červená“. S týmto sloganom si vo Varšave pripomenuli Deň poľských ozbrojených síl. Po trojročnej prestávke sa do ulíc hlavného mesta vrátila veľká vojenská prehliadka. A to rovno najväčšia od čias studenej vojny.

Deň poľských ozbrojených síl je spomienkou na „Zázrak na Visle“. Poľská armáda 15. augusta 1920 zastavila postup boľševikov na Varšavu. Nasledujúci deň prešla do protiútoku, zahnala Červenú armádu na útek a zaistila tým existenciu Poľska ako samostatného štátu.

Na 103. výročie tejto pamätnej bitky sa na prehliadke vo Varšave zúčastnilo viac ako dvetisíc vojakov a 200 vojenských vozidiel. Išlo o najmodernejšiu techniku americkej, kórejskej a poľskej výroby, ktorú poľské ozbrojené sily nakúpili v posledných rokoch. A vôbec prvýkrát sa na nej nezúčastnili žiadne stroje sovietskej výroby.

Techniku z USA reprezentovali tanky M1A1 Abrams, raketomety HIMARS a protivzdušné systémy Patriot. Kórejské stroje zastupovali samohybné húfnice K9 Thunder a tanky K2 Black Panther. Z domácej výroby pochádzali pásové bojové vozidlá pechoty Borsuk, osemkolesové obrnené vozidlá Rosomak a z nich odvodené samohybné mínomety Rak. Poľsko sa pochválilo aj vozidlami Baobab-K na kladenie mín a ľahkými prieskumnými terénnymi vozidlami Zmija.

zväčšiť Foto: ČTK vojenska prehliadka Varsava Duda Poľský prezident Andrzej Duda a náčelník štábu, generál Rajmund Andrzejczak (vpravo) na vojenskej prehliadke vo Varšave.

Impozantná bola aj letecká časť prehliadky. Na nebi nad Varšavou sa ukázalo až 92 lietadiel a vrtuľníkov. Boli medzi nimi stíhačky F-16, drony Bayraktar TB.2 z Turecka či najnovší prírastok poľského letectva z Južnej Kórey – ľahké nadzvukové bojové lietadlo FA-50. Na porovnanie – keď 9. mája usporiadalo Rusko v Moskve tradičnú prehliadku na výročie konca vojny, bol na nej iba jeden tank, aj to starý veterán T-34. Lietadlá sa nad Červeným námestím neukázali žiadne…

Poľská demonštrácia sily bola určená domácemu i zahraničnému publiku. V tom druhom prípade išlo najmä o ruskú žoldniersku skupinu vagnerovcov. Tí sa momentálne nachádzajú v Bielorusku a Varšava ich označuje za hrozbu. Doma sa zas chce poľská vláda ukázať ako silná pred voľbami, ktoré budú presne o dva mesiace, 15. októbra.

Na prehliadku preto pozýval aj vicepremiér Jarosław Kaczyński, ktorého konzervatívna strana Právo a spravodlivosť chce obhájiť vládny mandát. „Dnes sme schopní ukázať, že rozširovanie a modernizácia poľskej armády skutočne prebieha. Nie je to len prázdne vyhlásenie, môžeme to predviesť tak, aby to každý občan Poľska videl,“ povedal Kaczyński ešte pred prehliadkou. „Odporúčame našim spoluobčanom, aby sa na Deň poľských ozbrojených síl prišli pozrieť. Bude to veľmi zaujímavé, a verím, že aj povznášajúce,“ do­dal.

Kaczyński si nezabudol pred voľbami prihriať vlastnú politickú polievočku. Vojenská prehliadka podľa neho každému ukáže, že „vláda plní svoje sľuby“ a reaguje na hrozby, ako je ruská invázia na susednú Ukrajinu. V podobnom duchu sa niesol aj začiatok samotnej prehliadky. O 14.00, kedy bola ohlásená, sa začali prejavy politikov. Vojaci sa predviedli až o 14.55, kedy sa začali prvé prelety vrtuľníkov.

Čítajte viac Poľsko buduje najsilnejšiu armádu v Európe. Má už viac tankov ako Nemecko či Francúzsko

Minister obrany Mariusz Blaszczak využil prehliadku na to, aby vyzval mladých Poliakov ku vstupu do armády. „Slúžiť krajine v ozbrojených silách má hodnotu,“ povedal. Poľsko sa snaží vybudovať najsilnejšiu armádu v Európe a súčasťou tohto úsilia je nielen nákup množstva novej vojenskej techniky, ale aj zvýšenie počtu vojakov zo súčasných 140-tisíc na 400-tisíc v roku 2035.

Kaczyński ani Blaszczak však pokojne nemuseli na prehliadku nikoho volať, poľská verejnosť by prišla aj tak. S veľkým záujmom sa stretol už nočný nácvik, ktorý prebiehal počas víkendu. Trasa pochodu bola od pondelka uzavretá pre vodičov civilných áut. Prvá zvedavci sa okolo nej začali zhromažďovať už v utorok dopoludnia, štyri hodiny pred začiatkom prehliadky. Vo Varšave bolo dnes veľké teplo a tak vozovku predtým pravidelne polievali, aby jej povrch ochladili. Pásy tankov dostali gumové nástavce, aby nepoškodili asfalt.