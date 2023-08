Zlatá baňa pre obžalobu. Trump si v Georgii nebude môcť dať milosť

Trampoty 45. prezidenta USA so zákonmi pokračujú. Necelých 450 dní pred voľbami, v ktorých sa chce pokúsiť o návrat do Bieleho domu, čelí 77-ročný Donald Trump ďalšej komplikácii. V Georgii ho obvinili, že sa pokúsil nezákonne zvrátiť svoju volebnú prehru v tomto štáte na juhu USA. Je to už štvrté trestné konanie proti nemu a druhé v tomto mesiaci.

Trump a jeho osemnásť komplicov čelia obvineniu z vydierania, falšovania a zo snahy ovplyvniť výsledky volieb v tomto štáte, ktorý bol v roku 2020 kľúčový pre konečný výsledok jeho súboja s demokratickým protikandidátom Joeom Bidenom. Najnovšia obžaloba je postavená na špeciálnom zákone, ktorý pôvodne slúžil na postihovanie organizovaného zločinu.

Trump versus Biden: Chaos, priveľa emócií a škaredé divadlo Video Po televíznej debate Trumpa s Bidenom na jeseň 2020 / Zdroj: TV Pravda

Ani najnovšie trestné stíhanie nevyradí prezidenta z republikánskych primárok, kde je podľa prieskumov jasným favoritom, a ani zo samotných prezidentských volieb.

Najzávažnejším obvinením stále zostáva to, v ktorom Trumpa od začiatku augusta stíhajú ako osobne zodpovedného za násilné nepokoje 6. januára 2021, keď rozvášnený dav jeho stúpencov vtrhol do sídla amerického Kongresu v snahe zabrániť zasadnutiu, kde sa malo potvrdiť volebné víťazstvo súčasného prezidenta Bidena. Nepokoje si vtedy vyžiadali niekoľko ľudských životov.

Aktuálna štvrtá obžaloba, ktorú svojím rozhodnutím v pondelok neskoro večer schválila veľká porota, je ale v istých ohľadoch pre Trumpa ešte hrozivejšia. Prípad v Georgii vyniká okrem iného tým, že na rozdiel od dvoch federálnych trestných stíhaní, ktorým čelí, by Trump v prípade návratu do Bieleho domu nemal možnosť sám sebe udeliť milosť. Nemohol by ani vymenovať lojálneho generálneho prokurátora Georgie, ktorý by jeho trestné stíhanie prípadne zastavil.

Vážnou komplikáciou pre Trumpov právny tím je aj to, že prokurátorka Fani Willisová ho žaluje na základe zákona známeho ako RICO. Je to skratka pre Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act, zákon na postihovanie vydierania, ovplyvňovania a korupcie. Willisová ho označila za nástroj, ktorý obžalobe umožňuje povedať komplexne „celý príbeh“.

Profesor práva na Atlantskej univerzite Michael Mears pre denník New York Times opísal RICO ako „zlatú baňu pre obžalobu a nočnú moru obhajoby“.

RICO umožňuje žalobcovi spojiť dohromady na prvý pohľad nesúvisiace zločiny páchané rôznymi ľuďmi. „Prokurátor potom môže ísť po hlave organizácie bez toho, aby musel dokazovať, že je priamo fyzicky zapojená do páchania trestnej činnosti,“ vysvetli Mears.

Obžaloba musí iba preukázať „vzorec“ vydierania či korupcie – stačí na to doložiť „aspoň dva trestné činy spáchané za menej ako štyri roky, ktoré vedú k rovnakému cieľu“, pripomenul profesor. Anthony Michael Kreis, profesor práva na Georgijskej štátnej univerzite, tiež predpokladá, že RICO môže významne pomôcť pri usvedčení Trumpa a jeho spoluobvinených.

"Nemusí mať každý nevyhnutne rovnaký stupeň informácií ako všetci ostatní. Nezídu sa všetci a nepovedia si: ,urobme túto nezákonnú vec', ale vedia, že sú súčasťou mašinérie, ktorá robí niečo, čo by nemala,“ vysvetlil Kreis pre denník Guardian. Obžaloba podľa neho nemusí preukazovať ani to, že hlava skupiny vedela o všetkých trestných činoch alebo na ne priamo nabádala.

V prípade obžaloby Trumpa bude zjavne zásadná uniknutá nahrávka telefonátu s Bradom Raffenspergerom, ktorý v Georgii dohliadal na organizáciu volieb. Trump v telefonáte dva mesiace po voľbách hovoril o potrebe nájsť nové hlasy vo svoj prospech. „Pozrite sa, chcem urobiť iba jedno: chcem len nájsť 11 780 hlasov,“ vydal pokyn zodpovednému úradníkovi. Biden napokon Trumpa v Georgii tesne porazil o tých necelých 12-tisíc hlasov, ktoré Raffensperger pri prepočítavaní nebol schopný pre dosluhujúceho prezidenta nájsť.

Na všetkých obvinených boli vydané zatykače, pričom do piatka budúceho týždňa majú čas na to, aby sa dobrovoľne vydali do rúk spravodlivosti. Usvedčeným v georgijskej kauze hrozí okrem väzenia za základný trestný čin (teda napríklad šírenie nepravdivých tvrdení či nátlak) aj ďalší až dvadsaťročný trest väzenia.