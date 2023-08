Ruská opozičná novinárka sa bojí o život. V Nemecku sa ju vraj pokúsili otráviť

Novinárka teraz žije v Nemecku a tvrdí, že nedávno pocítila príznaky otravy, ktorej pravdepodobnosť potvrdili lekári.

Kosťučenková na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pobývala v napadnutej krajine a písala odtiaľ články, ktoré podľa Meduzy upozorňovali na vojnové zločiny páchané ruskou armádou. Ešte počas pobytu na Ukrajine ju kolegovia kontaktovali s tým, že sa od svojich zdrojov dozvedeli o tom, že jej hrozí vražda.

Vtedy sa Kosťučenková chystala do ukrajinského Mariupolu. Kolegovia pritom tvrdili, že príkaz novinárku zabiť dostali kadyrovovci, teda čečenské jednotky ruskej gardy, ktoré sa aktívne zúčastnili vlaňajších bojov o Mariupol. Kto konkrétne ale dal príkaz na jej vraždu, sa novinárka nedozvedela.

V septembri minulého roka sa novinárka presunula do Nemecka, pretože sa obávala návratu do Ruska. V Nemecku začala pracovať pre nezávislý portál Meduza. Zdravotné problémy pocítila nedlho po ceste vlakom do Mníchova, kam sa v októbri vydala na ukrajinský konzulát.

V Mníchove sa okrem toho stretla s kamarátkou, ktorá ju v jednej chvíli upozornila, že silno páchne potom. Nedlho na to sa novinárke urobilo zle a mala okrem iného silné bolesti hlavy a brucha. Neskôr jej opuchli rôzne časti tela vrátane tváre, takže sa podľa svojich slov ani nepoznala. Lekári nakoniec dospeli k záveru, že bola pravdepodobne otrávená organochloridmi, teda organickými zlúčeninami obsahujúcimi chlór. Novinárka uvádza, že má zdravotné ťažkosti doteraz a že jej prípadom sa zaoberá nemecká prokuratúra.

V minulosti bolo zavraždených viacero novinárov a novinárok publikovaných v denníku Novaja gazeta. Idú z nich Anna Politkovská, ktorá zomrela v roku 2006.

V tomto roku sa na príznaky otravy počas pobytu v Nemecku sťažovala tiež šéfka medzinárodnej nadácie Slobodné Rusko Natalija Arnoová. Tá sa zúčastnila v Berlíne konferencie ruskej opozície. Podľa investigatívneho portálu Agentstvo pritom mala príznaky otravy ešte jedna ďalšia nemenovaná účastníčka konferencie.