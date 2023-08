ONLINE: Sebavedomý Šojgu: Nie je nič, čo by nedokázali zničiť ruské zbrane

Čítajte viac 538. deň: Ruský dôstojník na súde: Armádu diskreditujú tí, ktorí nedokážu viesť vojnu: Putin, Šojgu, Gerasimov

6:15 V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok na konferencii o medzinárodnej bezpečnosti v Moskve uviedol, že vojenské zdroje Ukrajiny sú „takmer vyčerpané“.

Špeciálna vojenská operácia, ako Moskva nazýva vojnu na Ukrajine, podľa neho ukázala, že neexistuje nič, čo by „nedokázali zničiť ruské zbrane“. Minister dodal, že história Rusku opäť prisúdila úlohu „rušňa pri presadzovaní záujmov väčšiny nezávislých štátov“ a porážka Kyjeva sa stane „faktorom v boji proti modernému neokolonializmu“. Tvrdil tiež, že Západ využíva konflikt na Ukrajine na to, aby si vyskúšal rôzne vojenské operácie za použitia svojich zbraní.

„Rusko nestojí v opozícii proti ukrajinským ozbrojeným silám, ale proti celému kolektívnemu Západu, ku ktorému sa nedávno pripojili jednotlivé štáty ázijsko-pacifického regiónu,“ tvrdil ruský minister obrany.

Na konferencii vystúpil aj čínsky minister obrany Li Šang-fu, ktorý oznámil, že dialóg medzi ruským a čínskym rezortom obrany je intenzívny. „Je to tento rok už tretie naše stretnutie (so Šojguom). Takto intenzívnu komunikáciu som ešte so šéfmi iných obranných rezortov nemal, "citovala ho agentúra TASS. Li Šang-fu okrem toho uviedol, že by chcel so svojím ruským náprotivkom otvoriť tému "perspektív spolupráce ozbrojených síl Ruska a Číny“.

Účastníkom konferencie poslali nahratú zdravicu ruský prezident Vladimir Putin aj bieloruský autoritatívny vodca Alexander Lukašenko. Bieloruský líder v nej podľa TASS uviedol, že rozmiestnenie taktických jadrových zbraní na bieloruskom území je adekvátnou reakciou na militarizáciu východnej Európy a nárast vojenskej aktivity USA a NATO. „Riziko použitia zbraní hromadného ničenia sa navýšilo, rovnako aj provokácie s použitím jadrových či biologických zbraní,“ uviedol tiež Lukašenko.

Bielorusko sa síce samo invázie na Ukrajine nezúčastňuje, ruskej armáde ale umožnilo, aby z jeho územia podnikala útoky proti Ukrajine, povolilo Moskve, aby na jeho území rozmiestnila taktické jadrové zbrane, a nedávno prijalo tisíce žoldnierov z Wagnerovej skupiny.

Šéf ruskej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin na konferencii kritizoval aj Európsku úniu. Vyhlásil, že „pre fyzicky a duševne zdravého človeka je nepríjemné a niekedy dokonca desivé prísť do Európy kvôli zvrátenostiam, ktoré sa tam rozmnožili“.

Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022. Ruské sily napadli Ukrajinu z Ruska a z Bieloruska a tiež z polostrova Krym, ktorý Moskva protiprávne anektovala v roku 2014, a začali rozsiahly letecký, námorný i pozemný útok na takmer celú krajinu. Do útoku na Ukrajinu sa postupne zapojili rôzne ruské súkromné vojenské skupiny, predovšetkým žoldnierska Vagnerova armáda, ale napríklad aj vojaci čečenského vodcu Ramzana Kadyrova.

Kyjev počas vojny mnohokrát obvinil ruské vojská z útokov na civilné ciele. Vojna rozpútaná na Putinov rozkaz si podľa overených údajov OSN vyžiadala tisícky obetí z radov civilistov.