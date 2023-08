Forbes: Dobrá aj zlá správa. Ukrajinci nasadili najmocnejšiu brigádu. Je však posledná

Ukrajina konečne nasadila do bojov svoju najsilnejšiu jednotku, dvetisícčlennú 82. brigádu, ktorá používa "západné" vozidlá Marder a Stryker aj tanky Challenger 2, v oblasti okolo Robotyne v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny.

Ukrajinský vojak nesie náboj do húfnice na frontovej línii na predmestí Lymanu na Ukrajine, utorok 15. augusta 2023.

Nasadenie tejto brigády je dobrou a zlou správou pre protiofenzívu Kyjeva, ktorá sa začala 4. júna, napísal David Axe z amerického magazínu Forbes. 82. brigáda a jej sesterská 46. brigáda boli jedny z posledných veľkých jednotiek, ktoré mal ukrajinský generálny štáb v zálohe. Po konečnom vyslaní týchto formácií do boja mohli Ukrajinci výrazne zvýšiť svoju palebnú silu pozdĺž jednej z hlavných osí protiofenzívy smerom na okupovaný Melitopol, severne od pobrežia Čierneho mora.

Žiadna brigáda však nemôže bojovať večne. Keď sa 46. a 82. brigáda stiahnu, aby si oddýchli a znovu sa dali do poriadku, možno nebudú existovať žiadne rovnako silné nové jednotky, ktoré by ich nahradili. Protiofenzíva by mohla stratiť dynamiku, píše Forbes.

Nie je to nový problém, ani jedinečný pre oblasť Robotyne. Ukrajinský námorný zbor v údolí rieky Mokri Jaly vrhol do boja všetky štyri svoje brigády v sektore širokom približne 15 kilometrov. Koncentrácia síl sa vtedy vyplatila, Ukrajinci oslobodili reťaz osád na ceste do Mariupolu. Naposledy Urožajne, kde kazetovou muníciou zmasakrovali ustupujúce ruské jednotky, uvádza Forbes.

Ale námorníci nakoniec budú potrebovať odpočinok. A nie je zrejmé, ktoré sily ich môžu nahradiť. Ukrajina má stále nepoužité brigády územnej a národnej stráže, týmto formáciám vo všeobecnosti chýba palebná sila a výcvik, vďaka ktorým sú námorné brigády také efektívne. To isté sa týka aj Robotyne, kde Ukrajinci zhromažďujú veľké útočné sily.

Skúsenosti ukrajinskej námornej pechoty v Urožajne naznačujú, že zvýšenie počtu útočných jednotiek okolo Robotyne by mohol viesť k rýchlym ziskom pre kyjevské sily. Ukrajinci už skúmali a pokúšali sa obísť ruskú posádku v Robotyne. Teraz majú ďalšie dve brigády – a najmä vyzbrojené ťažkou technikou – na posilnenie tohto úsilia.

Ak sa Rusi v Robotyne dokážu udržať a vydržať pravdepodobne veľký, ale dočasný nárast ukrajinskej bojovej sily, mohli by sa nakoniec ocitnúť v pozícii, v ktorej môžu Ukrajincom vrátiť úder – akonáhle sa brigády stiahnu z frontu kvôli rotácii a nebude mať kto ich nahradiť, dodáva americký magazín Forbes.