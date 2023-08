Bývalý šéf FBI v New Yorku donášal ruskému oligarchovi Deripaskovi

Bývalý šéf newyorského oddelenia amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Charles McGonigal sa v utorok priznal, že po odchode do výslužby ruskému oligarchovi zasiahnutému sankciami Olegovi Deripaskovi pomáhal zisťovať informácie o jeho protivníkoch, informujú agentúra DPA a denník The New York Times (NYT).