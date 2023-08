Opili sa, vznikol spor a nastala streľba. Ruský vojak chcel vraždu kolegu hodiť na Ukrajincov

Prípad Ivana Alexejeva, mobilizovaného vlani v októbri, prerokoval verejne posádkový súd v Novočerkassku. Obžalovaný priznal vinu. Podľa denníka sa zločin odohral tento rok 13. januára, keď štyria vojaci v zákopoch oslavovali „starý Nový rok“, čo je ruský výraz pre Nový rok podľa „starého“, juliánskeho kalendára, ktorým sa naďalej riadi pravoslávna cirkev.

„O polnoci zhustla situácia v kryte. Jeden z vojakov, nespokojný z príliš hlasného hovoru Alexejeva, mu to vyčítal a vzápätí ho udrel päsťou do hlavy. Dvaja ďalší vojaci zabránili začínajúcej roztržke. Neskôr ale odišli spať a v kryte zostali len účastníci konfliktu. Podľa obžalovaného sa jeho oponent, len čo zostali sami, znovu na neho vrhol, najprv päsťami, ale potom siahol po útočnej puške AK-74 (kalašnikov) a pokúsil sa vystreliť. Ale ostreľovač, ktorý nebol taký opitý, ho predstihol a vpálil mu guľku do hlavy z odstreľovačskej pušky SVD-S, zbraň Dragunov vo výsadkárskej verzii so skrátenou hlavnou a sklopnou pažbou,“ referuje portál. Alexejev potom mŕtvolu odtiahol z krytu ďalej od zákopov, kde ešte niekoľkokrát zabodol do tela nôž, aby vraždu zamaskoval ako bojovú stratu spôsobenú ukrajinskými záškodníkmi, dodal Kommersant.

Mŕtvola s prestrelenou hlavou sa našla nasledujúci deň, asi 20 metrov od krytu. V ňom sa našla aj strela, ktorá mŕtvemu preletela hlavou a ktorú vrah v zhone nenašiel a neschoval. Najprv sa pokúsil zločin obhajovať potrebnou sebaobranou, než podrobne vypovedal, čo sa v kryte odohralo, a plne priznal vinu.

Súd na priznanie prihliadol ako na poľahčujúce okolnosti, tak aj k odstrelovačovým úspechom na bojisku, oceneným vojnovými vyznamenaniami. Za priťažujúcu okolnosť naopak označil spáchanie zločinu vojenskou zbraňou.

Alexejevovi, ktorému hrozilo 15 rokov za mrežami, vymeral osem rokov vo väzenskom tábore s prísnym režimom. Musí tiež zaplatiť honorár úradne pridelenému obhajcovi, dodal Kommersant.