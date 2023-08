Českí piloti prvýkrát leteli vo vrtuľníkoch Viper. Tešia sa, že ich bude mať aj Slovensko

Bojový vrtuľník AH-1Z Viper dnes absolvoval prvý let nad susedným Českom. V kokpite bol okrem českého pilota aj americký inštruktor. Takéto zmiešané posádky v nich budú lietať ešte nejaký čas, kým sa ich českí piloti naučia dokonale ovládať. O rovnaké stroje majú záujem aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Prvý let helikoptéry AH-1Z Viper v Česku.

Prvé dva vrtuľníky AH-1Z dorazili do Česka 26. júla. Na 22. základňu vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou ich dopravilo americké transportné lietadlo C-17 Globemaster. Po vyložení ich zmontovali a dnes sa dočkali prvého letu. Zhodou okolností práve dnes ráno doviezli do Česka ďalšie dva stroje v čiastočne demontovanom stave – bol to tretí AH-1Z Viper a tiež prvý UH-1Y Venom.

Česko si už v roku 2019 objednalo 12 amerických vrtuľníkov. Išlo o osem viacúčelových transportných vrtuľníkov Bell UH-1Y Venom a štyri bojové helikoptéry AH-1Z Viper. Minulý rok USA venovali Česku ďalších osem strojov ako náhradu za vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Američania darovali ďalších šesť bojových a dve transportné helikoptéry. Česko tak bude mať spolu po desať kusov z každého typu. Ďalšie dva privezú z USA v septembri, posledné dodajú v roku 2026.

zväčšiť Foto: Armáda ČR Bell UH-1Y Venom Vykladanie helikoptéry UH-YZ Venom v Náměšti nad Oslavou. V pozadí je AH-1Z Viper.

Česko nimi postupne nahradí techniku ruského pôvodu. Bojové vrtuľníky Mi-24 už naši susedia nedávno definitívne vyradili, ale stále používajú transportné helikoptéry Mi-171. Špekuluje sa , že Mi-24 pošlú Česi na Ukrajiun, ktorej niekoľko kusov dodali už minulý rok. Ministerka obrany Jana Černochová však dnes v Náměšti nad Oslavou uviedla, že minimálne časť si ponechajú ako zdroj náhradných dielov. Tie sa totiž teraz nedajú získať z Ruska a napríklad diely z motorov Mi-24 sa dajú použiť aj na Mi-171.

„Dnešným dňom Armáda Českej republiky získava do užívania prvé dva nové bojové vrtuľníky AH-1Z Viper, ktoré pre naše vrtuľníkové letectvo predstavujú posun do 21. storočia,“ povedala Černochová v slávnostnom príhovore. „Je to koniec éry bojových vrtuľníkov Mi-24 sovietskej proveniencie, ktoré armáde slúžili neuveriteľných takmer 45 rokov,“ dodala.

Slováci budú mať vrtuľníky ako americkí mariňáci Video Zdroj: US Marine Corps

Rovnaký typ, AH-1Z Viper, ponúkli Američania aj Slovensku po tom, čo sme na Ukrajinu dodali stíhačky MiG-29. Za dvanásť strojov aj s výzbrojou a ďalším vybavením v celkovej hodnote prevyšujúcej miliardu eur by Slovensko zaplatilo len okolo 300 miliónov eur. Ministerstvo obrany SR začiatkom júla zaslalo žiadosť vláde Spojených štátov amerických o spracovanie konkrétnej cenovej ponuky na vrtuľníky Viper aj s termínom dodania, ich vybavenie, výcvik a logistické zabezpečenie.

Český náčelník generálneho štábu Karel Řehka sa dnes na tlačovke v Náměšti nad Oslavou dotklo aj tejto témy. Podľa neho je pre Česko veľmi dobrá správa, ak by tieto helikoptéry obstaralo aj Slovensko. „Jednak je Slovensko veľmi blízky spojenec, a tiež by bola možná úzka spolupráca, napríklad pri zdieľaní skúseností, výcviku či trenažérov,“ povedal Řehka. Takáto spolupráca by pre obe strany znamenala zníženie nákladov.

Bell AH-1Z Viper

v službe: od roku 2010

posádka: 2

max. rýchlosť: 370 km,/h

výzbroj: 20 mm kanón, 6 závesníkov pre rakety (16 x Hellfire proti tankom, 2 x Sidewinder proti lietadlám, neriadené rakety Hydra 70)

zväčšiť Foto: USMC vrtulnik AH.1Z Viper USMC

Bell UH-1Y Venom

v službe: od roku 2008

posádka: 2

kapacita: 10 pasažierov

max. rýchlosť: 304 km,/h

výzbroj: 2 guľomety kalibru 7,62 mm alebo 12,7 mm, dva závesníky pre neriadené rakety Hydra 70