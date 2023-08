Snajperská puška medzi húfnicami. Archery budú ničiť tanky a delá ďaleko za frontom

Delostrelectvo je najdôležitejšou zbraňou vo vojne na Ukrajine. Nič iné nedokáže v tak krátkom čase zasypať protivníka takým množstvom výbušnín. Odhaduje sa, že delostrelectvo je zodpovedné za 80 až 90 percent strát vojakov na fronte. Žiaden div, že Ukrajina naň kladie taký dôraz.

Ešte minulý rok malo ruské delostrelectvo drvivú prevahu. Boli to ukrajinskí kanonieri, ktorí sa po vystrelení pár rán museli rýchlo zbaliť a ujsť pred odvetnou streľbou. Teraz sa karta obrátila. Na Záporožskom fronte na juhu Ukrajiny má početnú aj kvalitatívnu prevahu ukrajinská artiléria. Prispeli k tomu dodávky húfnic kalibru 155 mm zo Západu a sústredené útoky na ruské delostrelectvo. Rakety HARM ničia ruské delostrelecké radary, bez ktorých nie je odvetná paľba účinná. Samotné ruské delá sa potom stávajú obeťami presných úderov raketometov HIMARS či iných navádzaných zbraní. Denne takto býva zlikvidovaných 20 až 30 ruských diel.

Samozrejme, že aj Rusi hľadajú spôsoby, ako túto nepriaznivú situáciu vyvážiť. Namiesto odvetnej delostreleckej paľby používajú proti ukrajinským delám samovražedné drony Lancet. Ukrajinci preto musia svoju techniku sprevádzať mobilnými protilietadlovými jednotkami.

Dodávky zo Západu

Zo Západu doposiaľ Ukrajina dostala okolo 350 samohybných húfnic kalibru 155 mm a ďalších 250 ťahaných. Dopĺňa ich okolo 200 ľahších ťahaných húfnic kalibru 105 mm, samohybné mínomety a staršie samohybné húfnice kalibru 152 mm dodané z krajín bývalej Varšavskej zmluvy.

Najviac, až 167 samohybných húfníc, je typu M109 americkej výroby. Okrem USA dodali tieto stroje na pásovom podvozku aj Británia, Dánsko, Nórsko a Taliansko. Tento typ utrpel aj početne najvyššie straty – 20 ich bolo zničených a 11 poškodených.

Poľsko dodalo 72 samohybných pásových húfnic Krab. Z nich 18 Ukrajine darovali, zvyšných 54 bolo zaplatených z prostriedkov EÚ. V bojoch bolo zničených 18 Krabov a tri boli poškodené. Z Francúzska a Dánska prišlo 49 kolesových samohybných húfnic CAESAR. Z nich bol preukázateľne zatiaľ zničený iba jeden kus, ďalšie dva boli poškodené.

Británia dodala 32 húfnic AS-90 a Nemecko, Holandsko a Taliansko prispeli 28 húfnicami PzH 2000. Oba typy sú pásové a väčšie straty sa im zatiaľ vyhli. AS-90 boli zničené dve a zo strojov PzH 2000 bol iba jeden poškodený. Niekoľko ich však vyradili poruchy a museli ich poslať do opravy.

VIDEO: Slovenská zbraň Zuzana 2 – 155 mm 52 kal.

Video

Potvrdená je aj strata jednej samohybnej kolesovej húfnice Zuzana slovenskej výroby. Tých sme na Ukrajinu zatiaľ dodali desať z 24 objednaných. Prvých osem objednala Ukrajina priamo, ďalších 16 pre ňu zaplatili Nemecko, Nórsko a Dánsko.

Z ťahaných húfnic je potvrdené zničenie 35 kusov M777 americkej výroby. Ďalších 30 týchto zbraní bolo poškodených. Z približne 800 západných delostreleckých zbraní tak bolo od minulého leta preukázateľne zničených 77 a ďalších 47 bolo poškodených.

Ostreľovač zo Švédska

Najnovším typom západného pôvodu, ktorý sa zapojí do bojov, je švédsky Archer. Ukrajina ich ešte v marci dostala osem. Odvtedy prebiehal výcvik ukrajinských delostrelcov na tento typ. Podľa portálu Kyiv Post sa výcvik chýli ku koncu a na budúci mesiac budú Archery nasadené na fronte.

Čítajte viac Vojna na Ukrajine priniesla renesanciu mobilných protilietadlových guľometov

Ich úlohou nebude masové bombardovanie ruských pozícií. Archer je medzi ťažkými delostreleckými zbraňami niečo ako snajperská puška. Bežný dostrel 30 km môže pri použití špeciálnej munície narásť na 40 km. Navádzané strely Excalibur môžu mať dostrel 50 až 70 km. Odchýlka sa pritom pohybuje len v okruhu dvoch metrov od cieľa. Archery teda budú slúžiť na ničenie ruského delostrelectva a inej ťažkej techniky ďaleko za frontom. Pravdepodobnosť zničenia nepriateľského tanku granátom vystreleným z húfnice Archer je takmer 94 percent.

Ich ovládanie je plne automatizované. Posádku tvoria traja až štyria vojaci a do styku s muníciou prídu iba vtedy, keď ju nakladajú do automatického zásobníka. Inak nemusia opustiť pancierovú kabínu vozidla a ich jedinou úlohou je zadať súradnice cieľa. O všetko ostatné sa postará Archer sám.

Húfnica Archer v akcii Video Zdroj: BAE Systems

Samotná zbraň aj so zásobníkom je na otočnom kĺbe v zadnej časti vozidla. Od okamihu zastavenia až po začiatok streľby ubehne len 23 sekúnd. Prvých šesť rán dokáže Archer vystreliť za 30 sekúnd. Potom sa rýchlosť streľby ustáli na 9 rán za minútu. Celý zásobník s 21 granátmi dokáže vystreliť za menej ako tri minúty. Potom potrvá len 25 sekúnd, kým sa húfnica opäť zloží do prepravnej polohy a Archer sa môže vydať na cestu. V prípade potreby dokáže odísť skôr, ako prvé vystrelené granáty dopadnú na cieľ.

S použitím odlišného uhla námeru a odlišného množstva prachovej náplne môže vystreliť niekoľko granátov za sebou tak, aby na cieľ dopadli naraz. V závislosti od vzdialenosti cieľa je to 4–6 nábojov. Túto schopnosť má aj slovenská Zuzana a ďalšie húfnice.

Vysokú mobilitu má Archer vďaka podvozku automobilu Volvo A30D 6×6 alebo Rheinmetall MAN HX2 8×8. Rýchlosť na ceste dosahuje až 90 km/h a dojazd je 500 km. Vo švédskej armáde každý Archer sprevádza špeciálne muničné vozidlo. Z neho je možné opätovne naplniť zásobník pre 21 striel za osem minút. Po uplynutí tohto času je Archer opäť pripravený ku streľbe.

Švédsko malo celkovo 48 týchto húfnic. Do služby ich zaviedlo v roku 2016. Švédska armáda však používa len 24 z nich Ďalších 24 pôvodne vyrobili pre Nórsko, no to si nákup napokon rozmyslelo. Švédsko tak prevzalo aj 24 nórskych kusov, ktoré uložili do skladu. Z nich teraz osem poskytli Ukrajine a ďalších 14 poslali Británii. Tá ich dostala ako dočasnú náhradu za svoje húfnice AS-90, ktoré poslala na Ukrajinu.