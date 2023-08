Mohli zachrániť životy. Sirény však nepustil, neľutuje to. Šéf úradu na Havaji skončil

Šéf úradu pre krízové situácie na havajskom ostrove Maui Herman Andaya rezignoval vo štvrtok krátko po tom, čo vyhlásil, že neľutuje, že nespustil sirény, ktoré by obyvateľov varovali pred zničujúcim požiarom, ktorý si vyžiadal najmenej 111 obetí. Informovala o tom dnes agentúra AP.

Kvôli nespusteniu sirén sa Andaya stal terčom kritiky. Svoje rozhodnutie hájil tým, že mal obavu, že zvuk sirén počas požiaru prinúti obyvateľov bežať „mauka“ – čo na Havaji znamená do hôr alebo vnútrozemia. „V takom prípade by bežali do ohňa,“ tvrdí Andaya.

Rozhodnutie nepoužiť sirény spolu s nedostatkom vody, ktorý hasičom sťažoval prácu, a únikovými cestami zahltenými vozidlami, ktoré sa potom stali obeťou plameňov, vyvolalo hlasnú kritiku od mnohých obyvateľov.

Starosta Richard Bissen prijal Andayovu rezignáciu s okamžitou platnosťou, oznámil okres Maui na facebooku. Andaya ako dôvod svojho odchodu z funkcie uviedol bližšie nešpecifikované zdravotné dôvody.

„Vzhľadom na závažnosť krízy, ktorej čelíme, môj tím a ja na túto kľúčovú pozíciu čo najrýchlejšie niekoho dosadíme a teším sa, že to čoskoro oznámime,“ uviedol Bissen vo vyhlásení.

Nepoužitie sirén miestne médiá označujú za chybný krok a súčasť radu komunikačných problémov, ktoré prispeli k chaosu po vypuknutí požiaru. Havajské ostrovy majú podľa svojho tvrdenia najrozsiahlejší systém vonkajších výstražných sirén na svete, ktorý bol vytvorený po cunami v roku 1946, ktoré si vyžiadalo viac ako 150 obetí.