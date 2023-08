Ukrajina zrejme nedosiahne Melitopol, píše WP s odvolaním sa na hodnotenie rozviedok

Ukrajinská armáda počas súčasnej protiofenzívy nedosiahne kľúčové juhoukrajinské mesto Melitopol, ktoré okupuje ruská armáda. V utajenej analýze, ktorej obsah zdieľali anonymné zdroje s denníkom The Washington Post (WP), to odhadujú americké spravodajské služby. Ak sa ich predpoklad potvrdí, bude to znamenať, že Kyjev nesplní hlavný cieľ súčasnej protiofenzívy, ktorým je prerušenie pozemného koridoru Ruska s anektovaným Krymským polostrovom, píše WP.