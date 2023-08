Šéf rozviedky vystríha Rusov pred cestou do "zvrhlej" Európy. Jeho dcéra tam chodí dovolenkovať a manželka na nákupy

„Pre duchovne a fyzicky zdravého človeka je skutočne nepríjemné a niekedy dokonca desivé prísť do Európy – rozmnožilo sa tam toľko rôznych druhov zvráteností,“ citovala agentúra TASS niekdajšieho konškoláka prezidenta Vladimira Putina, s ktorým sa spriatelil už v roku 1980 v čase štúdií na leningradskej akadémii KGB.

Naryškin, ktorý je riaditeľom ruskej zahraničnej spravodajskej služby od roku 2016, spoluobčanov varoval pred cestovaním do európskych krajín, pretože im tam podľa neho hrozí nebezpečenstvo. „Človek je stvorený na Boží obraz a západniari sa ho snažia nahradiť všetkými druhmi transrodových ľudí a biomechanoidov,“ poznamenal. Nevysvetlil, čo rozumie pod pojmom biomechanoid. O to búrlivejšiu diskusiu vyvolal na sociálnych sieťach.

„Sergej Naryškin nám venoval slovo, ktoré bude odteraz pravidelnou súčasťou nášho programu. BIOMECHANOIDY. Nezáleží na tom, čo to znamená a či to niečo znamená. Toto je slovo, na ktoré sme čakali!“ uštipačne poznamenal na Telegrame publicista Anton Orech.

O výraze, ktorý sa v sci-fi literatúre používa pre robota zvieracej alebo antropomorfnej podoby, na stanici Rossija 1 v televíznej relácii 60 minút uvoľnene besedoval aj moderátor Jevgenij Popov s kremeľským propagandistom Sergejom Markovom. Zhodli sa, že Naryškin má pravdu a ruské elity by sa nemali chodiť rekreovať na Západ. A keď už, tak by sa „mali dať pred cestou zaočkovať proti biomechanoidom“.

Naryškin je už takmer desať rokov na čiernej listine EÚ i USA. Zápis na personálny sankčný zoznam si vyslúžil ako vtedajší predseda dolnej komory ruského parlamentu za aktívnu účasť na anexii Krymu. Podľa portálu Censor.net mu preto napríklad Fínsko v roku 2015 nepovolilo vstup na svoje územie.

Pravda, neznamená to, že by sa Naryškin odvtedy na Západ už ani raz nepozrel. Služobne bol podľa portálu Echo v roku 2018 v Spojených štátoch, kde sa stretol so šéfom CIA Mikeom Pompeom a po začiatku ruskej agresie proti Ukrajine v roku 2022 rokoval v Turecku s Pompeovým nástupcom Williamom Burnsom.

Zato najbližší rodinní príslušníci Naryškina, ktorí zatiaľ neboli zaradení na sankčný zoznam, si výlety na „zvrátený“ Západ stále s chuťou užívajú. „V apríli tohto roku si v Paríži všimli jeho manželku Tatianu Naryškinovú. Manželku hlavného ruského spravodajského dôstojníka odfotili v Mercedese triedy S za stotisíc dolárov, ktoré patrí ruském veľvyslanectvu,“ píše Echo.

Naryškinova dcéra Veronika zase miluje letoviská v Grécku a Taliansku a minulé leto sa vybrala do Turecka, členskej krajiny NATO, napísal na komunikačnej platforme Telegram investigatívny novinár Sergej Ježov.

zväčšiť Foto: INSTAGRAM Narys1 Veronika, dcéra šéfa ruskej rozviedky Sergeja Naryškina, si na "zvrhlom" Západe rada užíva.

Snímky z jej dovoleniek v „nepriateľských krajinách“, ako ich na svojom čiernom zozname označuje ruské ministerstva zahraničných vecí, zverejnil začiatkom tohto roka portál Insider. Veronika Naryškinová má síce svoj Instagram pred cudzími zamknutý, jej priateľka, s ktorou sa chodí rekreovať, sa ale spoločnými fotografiami na sociálnych sieťach rada chváli.

Manželka a dcéra šéfa ruskej rozviedky sa očividne nedali zastrašiť ani jeho predchádzajúcim varovaním, že by sa z nich mohli na Západe stať „plne ovládané transhumanistické chiméry“. Práve na ne chcú „západné totalitárno – liberálne režimy na čele s USA premeniť človeka zo slobodnej bytosti potom, čo ho zbavia všetkého ľudského“, cituje Echo z jedného z nedávnych novinových rozhovorov Naryškina.

Politológ Abbas Galliamov, niekdajší pisateľ Putinovych prejavov, nerozumie, prečo sa Naryškin pokúša presviedčať Rusov, že kvôli tamojším zvrhlíkom by pre nich pobyt na Západe bol fyzicky neznesiteľný. „Ak je to tak, potom kým sú členovia Naryškinovej rodiny, ktorí z nejakého dôvodu neustále chodia k týmto zvrhlíkom?“ pýta sa.

Sarkasticky pritom Galliamov dodáva, že „manželka šéfa zahraničnej rozviedky, ktorá sa pred troma mesiacmi vrátila z Paríža, mu možno spestrila intímny život natoľko, že šokovaný začal rozprávať o európskych zvrátenostiach“.