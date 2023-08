Kremeľ na zoznam zahraničných agentov zaradil aj dlhoročného Putinovho poradcu

Osoby zaradené na zoznam zahraničných agentov sú úradmi v Rusku monitorované, pričom musia príslušným orgánom poskytovať podrobné informácie o zdrojoch svojich príjmov, výdavkoch a rôznych aktivitách, v opačnom prípade im hrozí trestné stíhanie.

Illarionov v decembri 2005 ukončil spoluprácu s Kremľom, ktorá trvala od apríla 2000, a presťahoval sa do Spojených štátov, pričom momentálne pôsobí vo washingtonskom Centre pre bezpečnostnú politiku. Je známy svojou kritikou invázie ruskej armády na Ukrajinu a ruskú politiku posledných rokov označuje za „katastrofu“.

Ruské ministerstvo spravodlivosti Illarionovovo zaradenie na zoznam zahraničných agentov zdôvodnilo tým, že „šíril nepravdivé informácie“ o ruských úradoch a ich rozhodnutiach, pričom aj ako respondent na informačných platformách zahraničných médií.

Illarionov a šesť ďalších

Samotný Illarionov sa k tejto záležitosti bezprostredne nevyjadril.

Okrem Illarionova bolo na zoznam zahraničných agentov v piatok zaradených ešte ďalších šesť ľudí: aktivisti Vladimir Dovganov a Sardylana Kondakovová, politológ Andrej Piontkovskij, ľudskoprávny aktivista a bývalý člen prezidentskej Rady pre ľudské práva Sergej Krivenko, spisovateľka Tatiana Sotnikovová a poetka, spisovateľka a kritička Linor Goraliková.

Status zahraničného agenta získali najmä za svoju kritiku tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako Kremeľ nazýva vojnu rozpútanú voči susednej Ukrajine,a šírenie nepravdivých informácií o nej.

Goralikovej ministerstvo vytklo aj to, že propagovala LGBT+ vzťahy, „čo je v rozpore so štátnou politikou zachovávania a posilňovania tradičných ruských duchovných a morálnych hodnôt, ako aj s ústavnými prioritami v oblasti ochrany rodiny, materstva a detstva“ a zapájala sa aj do zbierok na podporu Ukrajiny.