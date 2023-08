Americký ISW nesúhlasí s tajnými službami: Ukrajinci majú viacero možností, kde preseknúť ruskú tepnu

ISW tvrdí, že je „nejasné“, prečo analytici amerických spravodajských služieb spravili takéto hodnotenie. ISW uviedol, že je „predčasné“ robiť predpovede o úspechu ukrajinskej protiofenzívy a dodal, že pravdepodobne bude mať naďalej „fázy s rôznym tempom“.

„Ukrajinské protiofenzívne operácie výrazne degradujú obranu ruských síl a celková degradácia ruskej obrannej línie vytvára príležitosti na to, aby bol akýkoľvek ukrajinský prielom potenciálne operačne významný,“ uvádza ISW vo svojej najnovšej aktualizácii.

Ukrajinský postup do vzdialenosti niekoľkých kilometrov od Melitopoľa by znamenal, že kritické cestné a železničné spojenia by boli v dosahu ukrajinských delostreleckých systémov. ISW však tvrdí, že nie je jasné, prečo analytici amerických tajných služieb údajne dospeli k záveru, že obsadenie Melitopoľa je jediný spôsob, ako môže Ukrajina prerušiť ruský pozemný koridor.

Analytici z ISW podotýkajú, že Ukrajina má „mnoho možností na prerušenie kritických ruských pozemných komunikačných línií pozdĺž severného pobrežia Azovského mora, pričom obsadenie Melitopoľa je len jednou z nich“.

Ruské sily okupujú spomenuté mesto s obrovským strategickým významom od začiatku vojny. Melitopoľ je jedno z mála ukrajinských miest, kde sa Rusom podarilo dosadiť vlastné vedenie.