Expert: Ronaldo a spol. majú zákaz kritizovať Saudskú Arábiu. Západných futbalistov si kupuje štát

Prekvapuje vás, že kluby zo Saudskej Arábie priam zúrivo nakupujú v Európe futbalistov?

Ani nie. A buďme úprimní, nekupujú ich kluby, ale štát Saudská Arábia. Nie som prekvapený aj preto, že vláda v Rijáde, a najmä korunný princ Muhammad bin Salmán, túžia po tom, aby boli hlavným centrom pozornosti. Minimálne z regionálneho hľadiska. Netýka sa to len športu. Rijád investuje do priam fantastických megaprojektov a zahraničné spoločnosti musia mať hlavnú pobočku v krajine, ak chcú robiť obchody so saudskoarabským štátom. Ale futbalové investície majú z hľadiska Saudskej Arábie aj zmysel. Krajina dobieha iné štáty v regióne.

Áno, tie už vlastnia kluby v Európe.

Spojené arabské emiráty kúpili v roku 2008 Manchester City a v Katare sa vlani konali majstrovstvá sveta vo futbale. Preto Saudskej Arábii dávajú investície do futbalu zmysel. Zapadajú i do ekonomicko-sociálnej Vízie 2030 pre krajinu, ktorú presadzuje Muhammad bin Salmán, ktorá sa týka aj toho, že krajina zníži svoju závislosť od vývozu ropy. Budovanie športového sektora je toho súčasťou a patrí do zábavného priemyslu. Saudská Arábia má na tom získať v ekonomickej rovine, ale tiež chce ukázať, že nie je len krajinou zahľadenou do seba a že sa mení. Zároveň chce posilniť turizmus, čo je tiež dôležité vzhľadom na diverzifikáciu ekonomiky. A investície do futbalu sa dajú vnímať i z hľadiska zdravia obyvateľstva. Saudská Arábia patrí k štátom s najhorším výskytom obezity a cukrovky.

Spomenuli ste hlavné dôvody, pre ktoré Rijád míňa na futbalistov stámilióny dolárov. Nakoľko je to však klasický prípad takzvaného sportwashingu, že krajina ako Saudská Arábia, čo je v podstate náboženská diktatúra, chce lepšie vyzerať pred svetom?

Nepoužívam slovo sportwashing. Myslím si, že veľmi zúženým spôsobom niečo opisuje a neraz je to oveľa zložitejšie. V Katare sa konali majstrovstvá sveta, ale to neznamená, že ľudia v súvislosti so štátmi v Perzskom zálive prestali rozprávať o ľudských právach. Okrem toho, a je to krutá realita, ktorá sa začala predajom klubu Manchester City, veľkú väčšinu futbalových fanúšikov niečo ako sportwashing nezaujíma. Nechcem tým povedať, že je to správne. Samozrejme, že by sme sa mali starať o to, čo sa v krajinách ako Saudská Arábia deje. No zaujímajú sa o to v prvom rade médiá a ľudskoprávne organizácie. A zopár fanúšikov. Výnimkou je napríklad Bayern Mníchov. Jeho fanúšikovia boli proti tomu, aby mal ich klub na tričkách katarskú reklamu (kontrakt medzi Bayernom Mníchov a Qatar Airways ukončili 30. júna, pozn. red.). Samozrejme, reputácia krajiny je dôležitá. Diplomaciu dnes už nerobia iba muži v oblekoch na recepciách. Týka sa kultúry, medziľudských kontaktov i športu. Toto všetko je pre Saudskú Arábiu podstatné hlavne v čase, keď mení štruktúru ekonomiky a chce zahraničné investície. Ale má to oveľa širší rozmer ako niečo, čo označujeme slovom sportwashing.

Nedávno sa Čína pokúšala tiež výrazne investovať do futbalu a nakupovala hráčov. Nezdá sa však, že toto úsilie niekam viedlo. Bude Saudská Arábia v tomto iná?

Samozrejme, že to, čo robí Rijád, v sebe ukrýva riziko. To, že Saudská Arábia nakúpi veľa hráčov, ešte neznamená, že sa jej z futbalového hľadiska podarí vybudovať niečo udržateľné. Bude musieť tieto veci poskladať aj takpovediac zdola nahor, a to si vyžaduje čas. Ale medzi Rijádom a Pekingom sú i rozdiely. Saudská Arábia je futbalovejšia krajina, jej hráči sa dostali na viaceré majstrovstvá sveta a na regionálnej úrovni v Ázii zaznamenali zopár úspechov. Čína nič také nedokázala. Mužom sa nedarí dostať sa na svetový šampionát, dokázali to ženy, ktoré teraz boli na majstrovstvách, ktoré sa konali v Austrálii a na Novom Zélande. Uvidíme, či Saudská Arábia dokáže viac.

Vrátim sa k reakciám na nákupy Rijádu. Súhlasím, že väčšine fanúšikov je to jedno. No Saudská Arábia sa v podstate usiluje kúpiť všetkých hráčov, ktorí sú k dispozícii, dokonca sa astronomickými sumami snaží prilákať futbalistov ako Francúz Kylian Mbappé. On aspoň zatiaľ povedal nie. Samozrejme, je na hráčoch, čo chcú robiť so svojimi životmi a kariérou. Ale tiež sa nemôžu čudovať, keď počujú kritiku, že hrajú v Saudskej Arábii len pre peniaze. Jedným z príkladov je bývalý hráč Liverpoolu Jordan Henderson, ktorý verejne podporuje práva LGBTI menšiny. V Saudskej Arábii je to zakázané. Mnohí fanúšikovia si teraz nie sú istí, čo si majú myslieť o jeho názoroch. Ako to vnímate?

Pozrime sa na to zo širšieho hľadiska. Pred piatimi rokmi Saudská Arábia brutálne zavraždila na konzuláte v Istanbule novinára Džamála Chášukdžího. No teraz už do veľkej miery platí, že korunného princa Muhammada bin Salmána opäť prijímajú západní politici minimálne v Európe. Do Washingtonu sa ešte nedostal, ale ak sa pohnú rokovania o normalizácii vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Izraelom, myslím si, že navštívi i USA. Rád by som videl, keby futbalisti prejavili svoje názory. Jednoducho preto, že pre veľa ľudí sú modelmi a ikonami, to znamená, že môžu veci ovplyvniť oveľa viac ako vy či ja. Myslím si však, že je na každom z nich, ako sa k tomu postaví. Nebudem hráčov morálne súdiť. Ak by vám niekto ponúkol miliardu dolárov za rok, bolo by to veľmi náročné odmietnuť, a klobúk dolu, keby ste to urobili. A asi veríte, že by ste to spravili, ale ste si naozaj istý?

Myslím si, že by som odmietol miliardu dolárov, keby alternatívou v podstate bolo, že aj tak niekde inde zarobím 500 miliónov.

Uznávam, to je dobrá reakcia. A niektorí futbalisti sa k tomu tak postavili.

Áno, aj sám som povedal, že je na hráčoch, čo chcú robiť so svojím životom a kariérou. No predsa by som si trochu zašpekuloval. Predpokladáte, že západní futbalisti majú v zmluvách zakotvené, že nemôžu kritizovať Saudskú Arábiu? Pretože, ako ste uviedli, kupuje ich štát, nie kluby.

Je úplne jasné, že futbalistov sa týkajú takéto obmedzenia. Ukázalo sa to, keď americký Kongres vyšetroval spojenie americkej golfovej organizácie s Rijádom. A aj v prípade Lionela Messiho, ktorý je tvárou turizmu v Saudskej Arábii. V zmluvách sa špecificky hovorilo o zákaze kritiky púštneho kráľovstva. Takže som si istý, že sa to týka aj futbalistov, ktorí v Saudskej Arábii podpísali hráčske kontrakty.

Môžeme si povedať niečo viac o štruktúre futbalovej súťaže Saudi Pro League? Nepochybujem o tom, že každý klub ju chce vyhrať, no mnohé z nich vlastní Public Investment Fund (Verejný investičný fond), ktorý funguje ako nástroj vlády Saudskej Arábie. Je to skutočná súťaž?

Áno, viaceré kluby v rámci ligy prevzal Verejný investičný fond, z čoho plynú zaujímavé otázky. Ak sa nemýlim, na základe pravidiel Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) by mal mať v jednej lige každý klub iného vlastníka. Nikto by nemal mať štyri kluby, ako je to v prípade Saudskej Arábie. Verejný investičný fond je ich väčšinovým vlastníkom. Je možné, že tieto kluby budú istým spôsobom sprivatizované, že ich kúpi nejaký princ alebo sa stane niečo podobné. Ale aj tak je to problém, o ktorom FIFA nehovorí. Nechcem tým však povedať, že keď proti sebe nastúpia kluby Verejného investičného fondu, že by sa nepobili o víťazstvo. Naozaj si nemyslím, že by spoločné vlastníctvo znamenalo, že by chcel niekto ovplyvňovať výsledky. V tom by sme mali byť k Saudskej Arábii spravodliví.