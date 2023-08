Prigožin z Afriky: Vagnerovci robia túto krajinu šťastnejšou a slobodnejšou. Ozval sa prvýkrát od vzbury

Predpokladá sa, že Vagnerova skupina má tisíce bojovníkov na kontinente, kde má lukratívne obchodné záujmy. Prigožinovi bojovníci sú začlenení vo viacerých krajinách vrátane Mali a Stredoafrickej republiky, kde ľudskoprávne organizácie a OSN obviňujú vagnerovcov zo spáchania vojnových zločinov.

Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin na veliteľstve Južného vojenského okruhu žiada, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done, ktorý obsadil so svojimi žoldniermi. Ak neprídu, chce ísť za nimi do Moskvy.