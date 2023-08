Rusi ani nos nevystrčia. Zakázaná kazetová munícia Ukrajine pomáha

Má kazetová munícia zmysel?

„Keď začneme strieľať kazetovou muníciou, Rusi sa poriadne ukryjú. Nevystrčia ani nos,“ povedal pre denník Washington Post ukrajinský vojak Stanislav, ktorý si neželal zverejniť celé meno vzhľadom na to, že hovoril o citlivej bezpečnostnej téme. Americkí novinári sa dostali blízko k frontovej línii. Ako opísali, pri rozhovore so Stanislavom boli v lese, z ktorého sa po ostreľovaní ešte dymilo.

Akú ničivú silu majú letecké kazetové bomby Video Kazetovú muníciu je možné nasadiť vo forme delostreleckých granátov, rakiet, ale aj leteckých bômb. / Zdroj: US Air Force

Na bojisku bol nedávno aj bezpečnostný analytik Franz-Stefan Gady. „Z vojenského hľadiska dáva zmysel, že Ukrajina dostala kazetovú muníciu. Z pohľadu morálky a etiky je to však veľmi citlivá otázka, či by ju mať mali,“ reagoval Gady pre Pravdu. „Naozaj sa na to dá pozerať z rôznych perspektív. Pragmaticky sa asi dá tvrdiť, že kazetová munícia v rukách Ukrajincov je menšie zlo. Z dlhodobého hľadiska im spôsobí menšie problémy ako pokračujúca okupácia a to, čo Rusi robia na obsadených územiach. Môže sa stať, že kazetová munícia zasiahne i Ukrajincov. No Kyjev urobil rozhodnutie, že ju potrebuje, a mali by sme ho akceptovať,“ povedal expert.

Zjednodušene povedané funguje kazetová munícia tak, že exploduje nad cieľom a vypustí ďalšie menšie bomby. Tie nie vždy vybuchnú, a tak sa na bojisku môžu stať problémom pre samotných Ukrajincov. Kyjev zdôrazňuje, že kazetovú muníciu nebude používať v civilistami obývaných oblastiach. Napriek tomu ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch vyzvala Ukrajinu, aby kontroverzné bomby nenasadzovala. Rovnako sa obrátila na Rusko. Moskva za kazetovú muníciu Kyjev kritizuje, ale sama ju využíva.

„Ukrajinské sily použili kazetovú muníciu, ktorá spôsobila smrť a vážne zranenia civilistov. Ruská armáda ju vo veľkej miere nasadila, čo viedlo k mnohým obetiam a vážnych zraneniam medzi civilistami. Kazetová munícia používaná Ruskom a Ukrajinou teraz zasahuje ľudí a zostanú po nej aj bomby, ktoré to budú robiť ešte mnoho rokov. Obe strany by ju mali okamžite prestať používať a USA by nemali poskytovať kazetovú muníciu Ukrajine,“ vyhlásila Human Rights Watch.

Washington, Kyjev a Moskva sa nepripojili k medzinárodnej dohode, ktorá zakazuje kazetovú muníciu. Tú je možné nasadiť vo forme delostreleckých granátov, rakiet či leteckých bômb. Zo zverejnených informácií vyplýva, že Kyjev ju zatiaľ dostal ako náboje do húfnic.

Využitie v boji

Ukrajinskí vojaci pre Washington Post opísali, ako kazetovú muníciu používajú v boji. Pôvodne sa hovorilo o tom, že by mala pomôcť prelomiť ruské obranné línie. Ako však pripomenul americký denník, realita je o niečo zložitejšia. Podľa vojakov kazetová munícia nedokáže zasiahnuť hlboko v zemi zakopané ruské jednotky, ale je hrozbou pre pechotu postupujúcu cez ukrajinské územie.

„Hlavnou výhodou je, že nepriateľ sa teraz veľmi bojí zaútočiť,“ vyhlásil Stanislav, ktorého muži obsluhujú americkú húfnicu M109 Paladin. Tá vie vystreliť kazetovú muníciu na vzdialenosť viac ako 24 kilometrov a dokáže bombami zasypať oblasť vo veľkosti niekoľkých ihrísk amerického futbalu (takéto ihrisko je dlhé približne 91 metrov a široké takmer 50 metrov, pozn. red.).

Kazetová munícia umožňuje Ukrajincom zasypať delostreleckou paľbou ruské pozície v oveľa väčšej intenzite. „Používajú ju na streľbu do hustých lesov, keď nie je známa presná poloha nepriateľa, na zasiahnutie neobrnených vozidiel a na pechotu, aby zostala ukrytá v zákopoch a opevneniach,“ napísal Washington Post.

Noviny uviedli, že niektorí analytici upozorňujú, že takýto postup je nebezpečný aj pre ukrajinských vojakov. Tí však tvrdia, že i tak sa musia dostať cez ruské míny a nevybuchnutá kazetová munícia už predstavuje len okrajové riziko.

Ľudskoprávne organizácie však žiadajú viac informácií o používaní kontroverznej zbrane. „Nepovedali nám, aké množstvo kazetovej munície odovzdali a ako dlho sa to bude robiť. A tiež nevieme, koľko z nej zostalo nevybuchnutej,“ povedala pre Washington Post Mary Warehamová z Human Rights Watch.