Surovikina zbavili velenia, tvrdí ruský novinár

Ruský generál Sergej Surovikin, zástupca veliteľa ruských jednotiek nasadených na Ukrajine, bol odvolaný z funkcie šéfa vzdušných a kozmických síl. Na telegrame to v utorok uviedol Alexej Venediktov, ktorý stál na čele nezávislej rozhlasovej stanice Echo Moskvy až do jej uzavretia po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Ruské úrady sa k tomu nevyjadrili, poznamenala agentúra Reuters, Venediktovo vyjadrenie však zdieľali niektoré ruské nezávislé servery.

Surovikin sa na verejnosti objavil naposledy 24. júna, keď sa podľa ruských úradov pokúsil šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin so svojimi žoldniermi o ozbrojenú vzburu. Kým Prigožin hovoril o ťažení na Moskvu, Surovikin sa objavil na videu, kde rozpačito a bez insígnií vyzval šéfa vagnerovcov, aby sa vzdal, píše Reuters.

Denník The New York Times po incidente napísal, že o vzbure generál dopredu vedel, a stanica CNN uviedla, že bol vysokopostaveným členom žoldnierskej skupiny v utajené. Denníky The Moscow Times a Financial Times potom uviedli, že generál bol v súvislosti so vzburou zadržaný.

Posledné oficiálne správy o osude generála sú z 12. júla, keď šéf obranného výboru ruského parlamentu Andrej Kartapolov uviedol, že sa Surovikin rekreuje a nie je k dispozícii.

Surovikin bol funkcie veliteľa vzdušných a kozmických síl, ktorú zastával od októbra 2017, zbavený dekrétom ruského prezidenta Vladimira Putina, uviedol Venediktov. Server Meduza potom s odvolaním sa na novinárku Xeniju Sobčakovovú napísal, že generál bol prepustený neverejným dekrétom 18. augusta.

Surovikina prezývali „generál Armageddon“ kvôli bezohľadnej taktike bombardovania sýrskych miest, Surovikin od vlaňajšieho októbra do tohtoročného januára velil ruským inváznym vojskám na Ukrajine, potom ho na tomto poste nahradil náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov. Surovikin sa stal jedným z jeho zástupcov.