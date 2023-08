Ukrajinci sa prebili k druhej obrannej línii Rusov. Mohla by byť slabšia, tvrdia analytici

Druhá línia ruskej obrany v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny, kde v posledných dňoch ukrajinské sily zaznamenali postup, by sa mohla ukázať slabšia ako tá prvá. Vo svojej najnovšej analýze vývoja frontu na Ukrajine to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny.

Inštitút uviedol, že od začiatku ukrajinskej protiofenzívy, teda zhruba od začiatku júna, nepozoroval, že by sa do oblasti až na výnimky presunuli nové ruské jednotky. Ukrajina v utorok ohlásila postup pri obci Robotyne v Záporožskej oblasti, čím sa jej vojaci priblížili k strategicky dôležitému mestu Tokmak.

Zelenskyj zverejnil video dobytia obce Staromajorske Video Volodymyr Zelenskyj zverejnil na sociálnych sieťach video, na ktorom ukrajinskí vojaci uprostred ruín hlásia, že splnili úlohu a oslobodili dedinu Staromajorske. Zelenskyj túto správu komentoval zvolaním: „Náš juh! Naši chlapci! Sláva Ukrajine!“ / Zdroj: Twitter Volodymyra Zelenského

„Ukrajinský postup v oblasti Robotyne priblížil ukrajinské sily k možnosti začať operácie proti druhej obrannej línii, ktorá by mohla byť relatívne slabšia ako prvá ruská obranná línia v tejto oblasti,“ uviedol americký inštitút. Poznamenal, že Rusko v oblasti zrejme nemá jednotky pravidelnej armády, ktoré by neboli už zapojené do bojov.

„Pozorovaný nedostatok ruských zoskupení a jednotiek v druhej obrannej línii na západe Záporožskej oblasti môže znamenať, že časti jednotiek a zoskupení, ktoré sú už zapojené do bojov, zaujmú tieto pozície,“ napísali tiež americkí analytici.

Britské ministerstvo obrany, ktoré sa odvoláva na poznatky britskej vojenskej rozviedky, okrem toho na twitteri upozornilo, že poškodenie mostov spájajúcich polostrov Krym s pevninskou Ukrajinou komplikuje ruským silám na juhu Ukrajiny logistiku. Na začiatku augusta ostreľovanie poškodilo mosty pri mestách Čonhar a Heničeský. Rusi sú podľa britského ministerstva nútení používať provizórne pontónové mosty, tie ale nemôžu vydržať pod plným náporom ťažkej techniky mieriacej na front. Ruské sily sú tak podľa Londýna čiastočne závislé od trasy vedúcej cez Armjansk na Perekopskej šiji, ktorá ale predstavuje zájdenku.