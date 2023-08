Putin: Rusko chce ukončiť vojnu, ktorú rozpútal Západ. Šéf Kremľa sa sťažoval na sankcie

Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá podotkla, že vrcholní predstavitelia ostatných krajín BRICS ruskú agresiu na Ukrajine výslovne neodsúdili.

Putin ďalej uviedol, že Moskva využije svoje predsedníctvo v skupine BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a JAR) v budúcom roku, aby posilnila úlohu organizácie vo svete. V októbri 2024 Rusko usporiada summit BRICS v Kazani.

Putin, na ktorého Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal zatykač kvôli únosom detí z Ukrajiny počas súčasného vojnového konfliktu, sa trojdňovej schôdzky lídrov krajín BRICS v juhoafrickom Johannesburgu osobne nezúčastňuje. Na podujatí ho zastupuje šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Juhoafrická republika patrí medzi viac ako 120 štátov, ktoré majú povinnosť zadržať po vstupe na svoje územie každého, na koho ICC zatykač vydal.

Sťažoval sa na sankcie

Ruský vodca Vladimir Putin počas otváracieho dňa ekonomického samitu zoskupenia BRICS v Juhoafrickej republike opäť využil svoj prejav na ostrú kritiku Západu a „nelegitímne sankcie“ voči Rusku, pričom pohrozil trvalým zastavením ukrajinského exportu obilia.

Jeho 17-minútový, vopred nahraný, prejav sa sústredil na vojnu na Ukrajine a vzťah Ruska so Západom, a to aj napriek tomu, že predstavitelia Juhoafrickej republiky uviedli, že na summite by nemali dominovať trenice medzi Západom a Východom. Okrem iného Putin vyhlásil, že čiernomorská obilná iniciatíva, ktorá umožňovala Ukrajine exportovať jej poľnohospodárske produkty po mori a bola kritická pre potravinovú bezpečnosť vo svete, sa neobnoví, kým nebude spĺňať jeho podmienky. Rusko, ktoré od iniciatívy odstúpilo v júli, požaduje zmiernenie obmedzení na ruské potraviny a poľnohospodárske výrobky. Putin povedal, že aj keď je ruskému vývozu obilia a hnojív „zámerne bránené“, jeho krajina má „schopnosť nahradiť Ukrajinu v obilí, a to komerčne aj bezplatnou pomocou krajinám v núdzi“.

Ruský vodca tiež tvrdil, že pokusy Západu potrestať a finančne izolovať Rusko za vyslanie vojakov na Ukrajinu sú „nelegitímnou sankčnou praxou a nezákonným zmrazením majetku suverénnych štátov, čo v podstate znamená pošliapanie všetkých základných noriem a pravidiel voľného obchodu“.