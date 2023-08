Čo by robili Ukrajinci proti Rusom bez Zelenského? Poradili by si

Medzitým šéf Kremľa Vladimir Putin zostal sedieť doma a neukázal sa na summite krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika) v JAR. Hostiteľská krajina by ruského prezidenta na základe zatykača Medzinárodného trestného tribunálu asi nezadržala, ale predsa by cestovanie znamenalo pre ruskú hlavu štátu zvýšené riziko.

Ukrajinci zničili systém S-400. Ruská protivzdušná obrana sa nevie brániť Video Vojenská rozviedka ukrajinského ministerstva obrany (GUR) 23. augusta oznámila, že sa jej na okupovanom Kryme podarilo zničiť ruský protilietadlový raketový systém S-400. / Zdroj: GUR

Dianie na bojisku

Dnes oslavuje Ukrajina Deň nezávislosti a zároveň ubehlo už 1,5 roka od začiatku veľkej ruskej invázie, ktorú Moskva spustila 24. februára 2022. Za ten čas sa jej vládu v Kyjeve nepodarilo dostať na kolená, a tá dokonca pred niekoľkými týždňami spustila ofenzívu proti ruským okupantom.

Vyzerá to tak, že Ukrajinci napredujú oveľa pomalšie, ako si predstavovali, ale je predčasné označovať ich útočné úsilie za neúspech. Podľa analýzy amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) sa im podaril istý prelom pri obci Robotyne na západe Záporožskej oblasti.

"Postup približuje ukrajinské sily k začatiu operácií proti druhým obranným líniám, ktoré môžu byť relatívne slabšie ako prvá ruská obranná línia v oblasti,“ napísal ISW s tým, že tsa nezdá, že by Moskva na miesto postupu v tejto chvíli posielala nejakých nových rezervistov.

Zelenskyj: Stíhačky F-16 nám dodajú novú energiu Video Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ďakuje Dánsku a Holandsku. Tieto krajiny sa rozhodli poskytnúť stíhačky F-16 Ukrajine. / Zdroj: Kancelária ukrajinského prezidenta

"Ukrajinské sily viedli 22. augusta útočné operácie najmenej na dvoch sektoroch frontu a postupovali pri Bachmute a v západnej Záporožskej oblasti,“ uviedol vo svojom každodennom prehľade vývoja na fronte aj bývalý nórsky obranný atašé Hans Petter Midttun z Centra pre obranné stratégie.

"Nehodnotíme to tak, že konflikt sa dostal do patovej situácie. Vidíme, že Ukrajina naďalej zaberá územie na metodickom a systematickom základe,“ povedal v utorok pre americké médiá Jake Sullivan, poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť. No zdôraznil, že nemôže predpovedať, ako sa bude vojna ďalej vyvíjať, no USA budú Ukrajinu naďalej podporovať.

"Myslím si, že Západ chce z politického hľadiska skutočne Kyjevu pomáhať. Ale problémom podľa mňa je štruktúra nášho obranného priemyslu, čo sa týka vojenskej podpory pre Ukrajinu,“ reagoval pre Pravdu vojenský analytik Franz-Stefan Gady. "Máme obmedzené kapacity, ktoré sa teraz snažíme posilniť. V dlhodobej perspektíve by sme teda mohli túto vec vyriešiť, ale z krátkodobého a strednodobého hľadiska nevieme dať Ukrajine požadované množstvo zbraní. Aj preto bolo dôležité, že Kyjev dostal kazetovú muníciu. Je to jedna z mála vecí, ktorú aspoň USA mohli ukrajinským ozbrojeným silám ešte poskytnúť,“ povedal Gady.

Expert pripomína, že Západ by mal byť realistický pri hodnotení toho, čo dokážu ukrajinské ozbrojené sily dosiahnuť. "Je to pre nich extrémne zložitý boj. Ukrajinci sa pokúšajú o vojenskú operáciu, s akou nemá skúsenosti žiadna európska armáda. Tomu je potrebné prispôsobiť aj očakávania. V žiadnom prípade však neurobíme chybu, ak Ukrajinu budeme stále podporovať muníciou, zbraňovými systémami, výcvikom či spravodajskými informáciami,“ skonštatoval Gady.

Zelenského líderstvo

Pomoc pre Kyjev je dôležitá i preto, že Ukrajinci sa určite nechystajú pod tlakom ruskej invázie kapitulovať, hoci trvá 1,5 roka. A v skutočnosti sa vojna začala už v roku 2014. Viac ako 90 percent Ukrajincov je proti územným ústupkom Rusku. Podporuje ich iba 4,7 percenta opýtaných. Vyplýva to z augustového prieskumu Nadácie pre demokratické iniciatívy a Razumkovovho centra.

Bezpečnostný analytik Matthew Schmidt z univerzity v New Havene tvrdí, že v tomto je absolútne kľúčové Zelenského líderstvo.

"Vojny sa vyhrávajú, keď máte zdroje a morálku, aby ste vyhrali bitky v teréne. Bez viery vo vec, za ktorú sa bojuje, ale aj v to, že sa dá vojna vyhrať, nie je šanca na víťazstvo. A dôvera v pravdepodobnosť výhry závisí od vodcu, ktorý na to zabezpečí prostriedky, zbrane, vybavenie či výcvik. Zelenskyj v tom všetkom exceloval. Je však dôležité, aby bolo jasné, že je hlavne symbolom tímu lídrov, ktorí sa spojili a zatiaľ boli úspešní. Zelenskyj pozná svoju úlohu a vie, že je zásadná, ale chápe i to, že to nie je len o ňom. Bez dôvery vo svoj politický a vojenský tím by nemohol byť efektívny. Určite má vlastné ego, ale vie, že nie je schopný urobiť všetko, a to z neho robí skvelého, nielen dobrého lídra,“ uviedol Schmidt pre Pravdu.

Magazín Politico si začiatkom augusta položil otázku, čo by sa stalo, keby sa Rusom podarilo Zelenského zavraždiť. "Nemyslím si, že na tom záleží. Ukrajina má silný tím lídrov a boli by sme svedkami kolektívnej vlády. Krajina sa dostala do bodu výraznej solidarity a národnej jednoty, takže ak by sa Zelenskému stalo niečo strašné, nebolo by to také rozhodujúce, ako si možno myslíme,“ povedal pre Politico Adrian Karatnycky z Euroázijského centra Atlantickej rady.

Americký Humvee dostal zásah, Ukrajinci prežili Video ,,Šialené zábery z ukrajinského HMMWV počas boja. Ďakujeme Američanom! Vaše vozidlá Humvee zachraňujú životy našich vojakov." S týmito slovami zverejnilo ukrajinské ministerstvo obrany dramatické video z boja s ruskými okupantmi.

"Bez ohľadu na to, aké dôležité sú postavy prezidenta či hlavného veliteľa ozbrojených síl Valerija Zalužného, odpor Ukrajiny by nebol taký húževnatý, keby za ňu neboli ochotní bojovať jej obyvatelia. V marci tohto roku Kyjev oznámil, že 28-tisíc ľudí sa dobrovoľne prihlásilo, aby sa mohli zúčastniť na vtedy plánovanej protiofenzíve. Odvtedy sa pridali mnohí ďalší. Ukrajinské ozbrojené sily to nie sú len vojaci, ale aj obyčajní občania, ktorí vstúpili do armády, aby chránili svoju vlasť,“ pripomenula pre Pravdu Sonia Mycaková z Centra pre európske štúdie na Austrálskej národnej univerzite.

Expert na Ukrajinu Paul D’Anieri z Kalifornskej univerzity v Riverside sa však predsa obáva o osud Zelenského. "Ak by odišiel, ukrajinský odpor by mohol značne ochabnúť. Je efektívnym vojenským vodcom, ktorý pozdvihol morálku ukrajinského ľudu a zároveň ponechal rozhodnutia o boji na armádnych profesionálov. A je mimoriadne úspešným diplomatom, ktorý si získal pre seba a pre Ukrajinu obrovský rešpekt v zahraničí a využil túto prestíž na vojenskú, ekonomickú a politickú podporu, ktorá je kľúčová pre vojenské snahy Kyjeva,“ zdôraznil pre Pravdu D’Anieri.