Surovikin žije. Dôkaz? - Zosadili ho

Surovikin, ktorý si povestnou surovosťou počas ruskej vojenskej intervencie v Sýrii vyslúžil prezývku generál Armagedon, bol ešte pred desiatimi mesiacmi, keď ho poverili vedením ruských vojenských operácií na Ukrajine, oficiálnou moskovskou propagandou vykresľovaný, ako možný nový Suvorov.

Legendárnemu vojvodcovi z 18. storočia, ktorý neprehral ani jednu z desiatok vybojovaných bitiek, sa však Surovikin nemal šancu priblížiť. Velenie zdedil v čase, keď už Rusom nezostávala iná možnosť, ako sa stiahnuť z Chersonu, jediného oblastného centra, ktoré od februára 2022 dobyli.

Po tom, čo Ukrajinci okupantov vytlačili aj z veľkej časti Charkovskej oblasti, Surovikin poslúžil ako vhodný obetný baránok. Velenie intervenčných síl na Ukrajine v januári prevzal náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov. Surovikina degradovali iba na jedného z jeho zástupcov. O tom, či teraz prišiel aj o tento post, sa zatiaľ nič nevie.

O osude Surovkina oficiálna Moskva zaryto mlčí. Je príznačné, že informáciu o jeho odvolaní ako prvý zverejnil dlhoročný šéfredaktor zrušeného rádia Echo Moskva Alexej Venediktov, liberál, ktorého úrady registrujú ako zahraničného agenta.

Správu vzápätí potvrdila Xenia Sobčaková, televízna moderátorka, ktorá sa vlani pred hroziacim trestným stíhaním na niekoľko mesiacov stiahla do zahraničia a vrátila sa až po tom, čo na pokyn prezidenta Vladimira Putina, niekdajšieho zástupcu jej otca, legendárneho primátora Petrohradu, dostala záruky, že ju úrady nechajú na pokoji. O Surovikinovi Sobčaková napísala, že rodina s ním stále nie je v kontakte. A Venediktov poznamenal, že v stredu má Surovikinova mama narodeniny. „Dovolia mu aspoň jej zavolať?“ opýtal sa.

Zvyčajne dobre informovaný telegramový kanál VČK-OKPU minulý týždeň napísal, že Surovikina po dlhom vypočúvaní stále držia v domácom väzení. Jemu i jeho rodine vraj odporučili „tichý režim“ až dovtedy, kým sa naňho zabudne.

Podľa agentúry RBK Surovikin „zostáva k dispozícii ministerstvu obrany“. Zatiaľ zjavne neprišiel ani o generálske výložky. Pozorovatelia z toho vyvodzujú, že po čase sa niekde znova môže vynoriť.

Napríklad v Sýrii, kam nedávno z južnej Ukrajiny prevelili generála Ivana Popova, ktorý podobne ako Prigožin obviňoval Šojgua a Gerasimova z neschopnosti.

„Vyšetrovateľom sa pravdepodobne nepodarilo dokázať mu zradu v prospech Prigožina, inak by to už krajine povedali a Surovikin by sedel v lefortovskej väznici,“ napísal na Telegrame publicista Sergej Kovaľčenko.

Viacerí komentátori pripúšťajú, že Putin sa z taktických dôvodov rozhodol prísne netrestať Surovikina, ale ani Prigožina, ktorý sa tento týždeň ohlásil z Afriky, kde sú vagnerovci už dlho aktívni. Šéf Kremľa si podľa nich týchto jastrabov ponecháva v zálohe pre prípad, že by armáda pod vedením Šojgua utrpela kritické neúspechy.

„Surovikinova rezignácia vyzerá ako bezpodmienečné víťazstvo Šojgua, ktoré posilní ministra obrany,“ napísal telegramový kanál BRIEF. „Faktom však je, že Surovikin má príliš veľa priaznivcov v silových štruktúrach aj v Kremli. Je možné, že táto postava sa ešte objaví na ruskej verejnej scéne,“ dodal.

Novinár Dmitrij Koleziov pripúšťa, že okolo Surovikina je aj potom, čo po siedmich rokoch prišiel o post na čele vzdušno-kozmických síl, ešte veľa neznámeho. Správa o jeho odvolaní však aspoň niečo vyjasnila. „Znamená to, že generál je minimálne živý,“ napísal na Telegrame.