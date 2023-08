Čo sa hovorí o možných príčinách havárie Prigožinovho lietadla?

Iľja Abišev, vojenský analytik ruskej redakcie BBC:

„Súdiac podľa záberov z pádu lietadla, bolo úplne neovládateľné. Nejde o plochú vývrtku ani o ponor, do ktorého sa lietadlo môže dostať v prípade chyby pilota. Takto lietadlo spadne len v prípade, že dôjde k úplnému a náhlemu zlyhaniu hlavných riadiacich systémov.“

Telegramový kanál Grey Zone, blízky Vagnerovej skupine:

„Lietadlo bolo zostrelené paľbou zo systémov protivzdušnej obrany v pôsobnosti ruského ministerstva obrany. Miestni obyvatelia počuli pred pádom lietadla dva výbuchy charakteristickej paľby protivzdušnej obrany a potvrdzujú to aj inverzné stopy na oblohe na jednom z videozáznamov, ako aj slová priamych očitých svedkov.“

Jurij Fiodorov vojenský expert:

„Ak by bol zostrelený raketou protivzdušnej obrany, na videu by bola vidieť dymová stopa, ja som zatiaľ žiadnu stopu nevidel. Ak padá takto, mohlo dôjsť k výbuchu na palube alebo k niečomu, čo by sa dalo nazvať teroristickým útokom. Došlo k úplnému zlyhaniu riadiacich systémov, to sa mohlo stať v dôsledku výbuchu vo vnútri lietadla, čo je celkom logické.“

Telegramový kanál vojnových blogerov Rybar:

„Zaoberať sa príčinami havárie bude komisia. Na pozadí neustálych náletov ukrajinských dronov na Moskvu bude pravdepodobne ako hlavná zvolená verzia chybné odpálenie [protilietadlovej rakety]. Zrážke predchádzali dva výbuchy. Na osadu Kuženkino spadlo krídlo a stabilizátor, trup lietadla spadol na dedinu Kuženkino, dva kilometre od bývalej farmy.“