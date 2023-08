Predpovedal Prigožinovu vzburu i smrť. Krajan veštkyne Vangy sa mrazivo presne triafa

Do pol roka bude Jevgenij Prigožin mŕtvy, alebo dôjde k druhému prevratu. Pred necelými dvoma týždňami to povedal investigatívec, ktorý už v januári mal predtuchu, že do leta šéf ruskej žoldnierskej armády rozpúta vzburu.

Tú prvú zakladateľ súkromnej vojenskej spoločnosti, ktorý si poskytovaním cateringových služieb Kremľu svojho času vyslúžil prezývku Putinov kuchár, vyvolal 24. júna. Kolóna jeho ťažko vyzbrojených žoldnierov sa vtedy pri pochode na Moskvu zastavila až dvesto kilometrov pred bránami metropoly, potom, čo účastníci vzbury dostali garancie na bezpečný odchod do susedného Bieloruska.

Tento týždeň sa Prigožin prihlásil videom z bližšie neurčenej africkej krajine. Práve z Afriky sa podľa petrohradského portálu Fontanka v stredu vracal. Posledná fáza letu, z Moskvy do jeho rodného Petrohradu sa mu stala osudnou.

Hoci Prigožin dôsledne vyjadroval šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi lojalitu a v poslednom čase prestal verejne brojiť aj proti ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi a náčelníkovi generálneho štábu, expert na Rusko Christo Grozev z portálu investigatívnej žurnalistiky Bellingcat, ktorý sa zaoberá overovaním informácií pomocou verejne prístupných zdrojov, nedávno prognozoval novú roztržku medzi ruským prezidentom a zakladateľom žoldnierskej armády.

„V januári som povedal, že Prigožin sa do šiestich mesiacov postaví proti Putinovi – a presne to zapadlo do môjho časového rámca,“ pripomenul Grozev pre denník Financial Times.

„Putin išiel do televízie a nazval Prigožina zradcom,“ povedal Grozev. „Každý vie, čo robia so ‚zradcami‘ a Putin to neurobil. Chce ho vidieť mŕtveho. Zatiaľ to nedokáže spraviť," poznamenal renomovaný investigatívec bulharského pôvodu. Dodal však, že to sa môže zmeniť, „O šesť mesiacov bude Prigožin buď mŕtvy, alebo dôjde k druhému prevratu,“ predpovedal krajan veštice Vangy.