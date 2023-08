Expert: Čo hovorí Prigožinova smrť o Putinovom režime?

Šéf vagnerovcov mal zahynúť pri páde súkromného lietadla v Rusku. Stroj vraj zostrelila protivzdušná obrana. Tvrdia to zdroje blízke vagnerovcom. Prigožin sa v júni pokúsil o vzburu, a jeho ľudia dokonca smerovali na Moskvu.

"Pred niekoľkými týždňami riaditeľ CIA William Burns povedal, že ruský prezident Vladimir Putin je najvyšším apoštolom pomsty. Myslím si, že je jasné, čo tým myslel, no ide o to, že teraz zlikvidoval niekoho, koho nazval zradcom, ale potom s ním uzavrel ponižujúcu dohodu. Bezohľadným spôsobom však znovu potvrdil svoju moc, ale byť bezohľadný je charakteristickým znakom jeho režimu. Aj keď si neviem predstaviť, že by si veľa ľudí stále robilo nejaké ilúzie o Putinovej vláde, niekoho to, čo sa stalo, môže prinútiť uznať, aká je realita Ruska na čele s Putinom,“ uviedol pre Pravdu Schwartz, ktorý je okrem iného autorom knihy Henry Kissinger a americká moc.

Podľa experta na históriu medzinárodných vzťahov je ešte zložité povedať, aký bude Prigožinov odkaz. Otázne je napríklad to, čo bude s pôsobením vagnerovcov v Afrike. "Domnievam sa, že v ruských médiách Prigožina uznajú za niekoho, kto do určitej miery prispel nacionalistickým zápalom k dobru ruskej veci, ale že zašiel príliš ďaleko a že bolo potrebné obmedziť jeho i jeho sily,“ myslí si Schwartz.