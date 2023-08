ONLINE: Prigožinov let prebiehal normálne. Až na posledných 30 sekúnd

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 547. deň Ukrajinci zničili systém S-400. Ruská protivzdušná obrana sa nevie brániť Video

Čítajte viac 546. deň: Rusi vyzerajú 'znepokojene' z nedávneho ukrajinského postupu. Kyjev je pripravený 'zbúrať' ich pozície

6:10 Let lietadla Embraer-135, ktoré sa v stredu zrútilo v ruskej Tverskej oblasti, prebiehal do posledných 30 sekúnd pred haváriou úplne štandardne. Stroj však zrazu začal prudko klesať. Vyplýva to z údajov online portálu na sledovanie lietadiel Flightradar24. Na palube lietadla sa podľa úradov nachádzal i šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Haváriu nikto neprežil. Vo štvrtok to uviedol denník The Guardian a agentúra Reuters.

Lietadlo smerovalo z Moskvy do Petrohradu, keď sa zrútilo v Tverskej oblasti blízko obce Kuženkino, uviedlo ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie.

Podľa predstaviteľa portálu Flightradar24 Iana Petchenika začalo lietadlo o 17.19 h SELČ „náhle vertikálne klesať“. V priebehu 30 sekúnd stroj klesol o viac ako 2400 metrov. Petchenik dodal, že „čokoľvek sa stalo, stalo sa veľmi rýchlo“. Pred prudkým klesaním však „nič nenaznačovalo, že by lietadlo malo problémy“.

Telegramový kanál Grey Zone blízky vagnerovcom v stredu uviedol, že stroj bol cielene zostrelený protivzdušnou obranou nad Tverskou oblasťou. Ruský letecký úrad Rosaviacia v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti sa Prigožin skutočne nachádzal na palube havarovaného lietadla.

Jednou z verzií havárie, o ktorej sa široko diskutuje na sociálnych sieťach a v médiách, je podľa BBC možnosť zostrelenia lietadla. Ruskí vyšetrovatelia podľa zdrojov teraz preverujú všetky scenáre, vrátane chyby pilota, technických problémov a vonkajších vplyvov, čo je podľa BBC štandardný postup.

Hlavným argumentom zástancov verzie o zostrelení je spôsob, akým lietadlo padalo k zemi a trosky havarovaného stroja.

Protilietadlové strely podľa BBC zanechávajú malé otvory po úlomkoch strely, na videách zverejnených na sociálnych sieťach možno ale takéto detaily len ťažko rozoznať. Na základe záberov padajúceho lietadla sa tiež zdá, že lietadlo pred dopadom na zem nehorelo – stroje zasiahnuté protilietadlovou strelou pritom často zachvátia plamene, píše BBC.

Okolnosti havárie lietadla sú predmetom vyšetrovania. Podľa ruskej agentúry Interfax už boli na mieste pádu stroja nájdené telá všetkých desiatich ľudí, ktorí boli na palube.

Agentúra Reuters večer poznamenala, že napriek poslednému vyjadreniu úradov aj zdrojov z Wagnerovej skupiny nie je stále úplne isté, či Prigožin v lietadle naozaj zahynul, alebo bol len uvedený na zozname pasažierov.

Lietadlo Embraer Legacy 600 letelo z moskovského letiska Šeremeťjevo do Petrohradu. Na palube boli traja členovia posádky a sedem pasažierov. „Všetci zahynuli,“ uviedlo už skôr tlačové oddelenie ruského ministerstva pre mimoriadne záležitosti.

Prigožin pred takmer dvoma mesiacmi viedol ozbrojenú vzburu proti ruskému armádnemu veleniu a ministerstvu obrany. Wagnerovci sa predtým zúčastnili jedných z najtvrdších bitiek pri ruskej invázii na Ukrajinu a operujú aj v Afrike.

Nech mala havária akúkoľvek príčinu, Prigožinovo úmrtie znamená, že sa ruský prezident Vladimir Putin zbavil aj človeka, ktorý predstavoval najvážnejšiu výzvu autorite ruského vodcu od jeho nástupu k moci v roku 1999, píše agentúra Reuters. Kremeľ ani ruské ministerstvo obrany doposiaľ záležitosť nekomentovali.