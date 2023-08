Ďalšia mobilizácia? Potrebujeme viac ľudí do vojny, žiada Zelenského armáda

Ukrajinské velenie vyzvalo prezidenta Volodymyra Zelenského, aby povolil zmobilizovať viac ľudí do vojny. Na stredajšej tlačovej konferencii to podľa denníka Ukrajinska pravda pripustil sám Zelenskyj s tým, že viac k veci ale nemôže v tejto chvíli povedať.

Na tlačovej konferencii po summite Krymskej platformy, ktorá združuje národné a medzinárodné snahy o oslobodenie polostrova anektovaného Ruskom v roku 2014, dostal Zelenskyj otázku, či vzhľadom na ukrajinskú protiofenzívu a straty dôjde na Ukrajine k zosilneniu či urýchleniu mobilizácie a či v armáde budú „slúžiť všetci“. Prezident ale podľa denníka neposkytol priamu odpoveď.

„Poviem otvorene, že vojaci sa na mňa obrátili s tým, aby som umožnil viac mobilizovať. To je všetko. Zatiaľ vám neviem povedať viac,“ povedal Zelenskyj.

Šéf štátu tiež odmietol kritiku ukrajinského velenia, že nesústredilo všetky sily do protiofenzívy na juhu krajiny a oslobodenia Melitopolu. „Tušíte, koľko okupantov je na východe? Približne 200 000! Predstavte si, že by sme presunuli naše sily odtiaľ inam. O pár dní neskôr (by padol) Slovjansk, Kramatorsk a ďalej by vyrazili na Pavlohrad a Dnipro a odrezali by nás,“ vyhlásil.

Zelenskyj podľa agentúry Interfax-Ukrajina varoval pred názormi a náladami, že vojna je už vyhraná. Boj proti Rusku je ťažký a protiofenzívu brzdia husté mínové polia v ruskej obrane. Tá ukrajinskí vojaci prekonávajú radšej pešo, aby nestratili drahocenné západné tanky a obrnencov, ktorých nie je dosť. Ale Ukrajinci vyhrali prvé kolo tým, že nedovolili zničiť ukrajinský štát.

„To, že nie sú schopní nás zničiť, je veľmi dôležité. Je to dôležité víťazstvo tak pre našich vojakov, ako aj pre náš národ, "povedal. "Ale je to konečné víťazstvo? Nie,“ dodal prezident.

Ukrajinci ešte musia oslobodiť všetky ukrajinské územia a vrátiť domov všetkých Ukrajincov. Až potom bude možné za všetkým urobiť bodku. „Alebo s týmto susedom radšej tri bodky, a preto chceme do NATO,“ povedal.

Ale podľa Zelenského nepripadá do úvahy, aby Ukrajina vymenila členstvo v Severoatlantickej aliancii za územné ústupky Rusku. „To nie je úprimné konanie, ale provokácia,“ dodal na adresu takýchto návrhov.