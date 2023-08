Financial Times: Prigožina dali určite zlikvidovať. Mohol to byť novičok, ale Kremeľ pripravil nové menu

Jedným z dôvodov, prečo Prigožina zlikvidoval režim Vladimira Putina práve takto, vraj mohlo byť, že vagnerovci počas júnovej vzbury zostrelili niekoľko helikoptér a transportné lietadlo.

"Je jasné, že to nariadili,“ povedal pre Financial Times človek blízky ruskému ministerstvu obrany. „Boli to predsa jeho ľudia, ktorí zabili letcov. Kto s čím bojuje, s tým aj zahynie. Dva mesiace nebolo úplne jasné, prečo Prigožin cestuje po svete. Teraz ho zlikvidovali a všetko to dáva zmysel,“ uviedol pre novinárov ich zdroj.

„Myslel som si, že použijú novičok. Pridali niečo nové do menu,“ reagoval pre Finacial Times aj bývalý vysokokopostavený predstaviteľ Kremľa.