Kam zmizol Peskov? Putinov hovorca rozprával až príliš, je už tri týždne 'nezvestný'

Ako referuje portál iDnes.cz, z očí verejnosti zmizol po kontroverznom rozhovore pre denník New York Times.

Päťdesiatpäťročný Peskov robí Putinovi hovorcu od roku 2012. Vypracoval sa v jeho nenahraditeľného pomocníka, ktorý verne a odhodlane tlmočil alebo hájil klamstvá a polopravdy ruského prezidenta. Je pochopiteľné, že Rusom teraz po boku „cára“ chýba.

Médiá si všimli zvláštnu zhodu okolností. Peskov zmizol bezprostredne potom, čo bolo zverejnené škandalózne vyhlásenie pre jeho režim v denníku The New York Times.

„Naše prezidentské voľby nie sú skutočnou demokraciou, je to nákladná byrokracia,“ vyhlásil okrem iného v rozhovore. „Vladimir Putin bude budúci rok znovu zvolený s viac ako deväťdesiatimi percentami hlasov,“ pokračoval Peskov. Mimochodom, bol by to ruský rekord, doteraz žiadny z prezidentov Ruskej federácie vrátane Putina nedosiahol ani osemdesiat percent. Ale v Rusku je možné všetko.

Hovorca Kremľa si uvedomil, že prestrelil. Pokúšal sa svoje odpovede vyžehliť, ako napríklad tvrdeniami, že americký novinár jeho vyjadrenie skreslil.

Článok s kontroverzným prejavom, za ktoré sa v Kremli určite chytali za hlavu, vyšiel 6. augusta. Odvtedy sa Peskov už nikde verejne neobjavil. Jeho posledný brífing sa konal 4. augusta, teda dva dni pred zverejnením jeho odpovedí. Potom akoby sa prepadol pod zem.

Najmä na sociálnych sieťach sa začalo prílišne a bez dôkazov špekulovať, že už sedí niekde vo vlastnej cele, alebo dokonca, že využil svoje bohatstvo a rozhodol sa ujsť.

Nič ale nenasvedčuje tomu, že tieto divoké teórie sú niečím viac než obyčajnou ľudovou tvorivosťou. Je samozrejme možné, že Putin sa Peskova na čas zbavil, pretože jeho vyjadrenie pre „západnú tlač“ nemohol prekusnúť. Je tiež možné, že celá záležitosť má nejaké oveľa prozaickejšie vysvetlenie. Potom sa však ponúka otázka, prečo to príslušné úrady nepovedia.

Fakty sú zatiaľ také, že Peskov zmizol a Kremeľ mlčí. Televízna moderátorka Xenija Sobčaková, ktorá sa v krajine preslávila kandidatúrou na prezidentskú funkciu v roku 2017, ponúka na svojom telegramovom účte ešte iný výklad. Peskov je vraj na dovolenke. „Upokojte sa, o pár dní je späť,“ napísala. „Dovolenka“ môže byť v Rusku však aj trestom.

Vo svojej funkcii zohral kľúčovú úlohu v mnohých propagandistických kampaniach, ktoré mali zakryť skutočnú úlohu Kremľa v rade podozrivých káuz, ako bola napríklad otrava novičokom bývalého spravodajského dôstojníka Sergeja Skripala a jeho dcéry Julie. Do poslednej chvíle pred napadnutím Ukrajiny tiež opakovane popieral, že by Rusko malo niečo také chcelo vykonať a označoval za „provokácie“. Následne rovnako vehementne odmietal zverstvá ruských vojakov na civilistoch v ukrajinskej Buči aj inde.

Niet divu, že Západ na Peskova uvalil sankcie. Napriek tomu je zrejmé, že verná služba Putinovi sa mu neobyčajne vypláca. On aj jeho rodina sa stali multimilionármi.