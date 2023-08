Putin prehovoril: Prigožin bol talentovaný podnikateľ, vyšetrovanie si vyžiada čas

Prigožinovo lietadlo sa zrútilo pri lete z Moskvy do Petrohradu za doposiaľ nevyjasnených okolností, špekuluje sa aj o zostrelení protilietadlovou raketou. Prigožin pred dvoma mesiacmi viedol neúspešnú vzburu, pri ktorej jeho žoldnieri tiahli na Moskvu. Putin ho vtedy označil za zradcu.

Vzburu ukončila dohoda sprostredkovaná bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom, ktorá Prigožinovi a jeho ľuďom umožnila vyviaznuť bez trestu a odísť do exilu v Bielorusku. Onedlho však bol Prigožin opäť videný pri rokovaniach s rôznymi činiteľmi v Moskve a Petrohrade.

Výzva Putina na záver prejavu k národu po Prigožinovej vzbure Video

„Bol to človek zložitého osudu. Urobil vážne chyby v živote, ale dosiahol aj potrebné výsledky. Ako pre seba, tak – keď som ho o to požiadal – aj pre spoločnú vec, ako v týchto posledných mesiacoch,“ povedal Putin počas stretnutia s hlavou proruských separatistov z východoukra­jinského Donecka Denisom Pušilinom podľa agentúry Interfax. Ocenil prínos žoldnierskej Vagnerovej skupiny „v boji s neonacistickým režimom na Ukrajine“.

Prigožinovi žoldnieri podľa dostupných informácií utrpeli ťažké straty pri jarnom dobýjaní východoukrajinského Bachmutu. Putin odôvodňuje vojnu proti Ukrajine nutnosťou „denacifikovať“ susednú krajinu, ale na čele Ukrajiny je prezident židovského pôvodu a krajná pravica podľa výsledkov volieb zohrávala v ukrajinskej politike len okrajovú úlohu.

Putin pripomenul, že s Prigožinom sa poznal od začiatku 90. rokov. „Bol to talentovaný človek, talentovaný podnikateľ, a to nielen u nás, ale mal výsledky aj v Afrike, kde sa zaoberal ropou, plynom, drahokamami a kovmi“. Prigožin sa podľa Putina v stredu vrátil z Afriky a v Moskve mal niekoľko stretnutí, kým sa vypravil na osudný let do Petrohradu.

O vyšetrovaní nehody informoval Putina podľa jeho slov šéf kriminálnej ústredne. Prezident prisľúbil, že vyšetrovanie bude dotiahnuté až do konca, vyžiada si však čas.

Spojené štáty sa domnievajú, že súkromné lietadlo, v ktorom bol zrejme Prigožin, zostrelila raketa zem-vzduch odpálená z územia Ruska. Agentúre Reuters to povedali dvaja nemenovaní americkí činitelia. „V Rusku sa nedeje veľa vecí, za ktorými by nestál Putin, ale neviem dosť na to, aby som poznal odpoveď,“ povedal v stredu americký prezident Joe Biden.