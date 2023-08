Ruský analytik: Smrť Prigožina znamená, že Putinov režim už rieši problémy ako za Stalina

Zabili Jevgenija Prigožina na príkaz ruského prezidenta Vladimira Putina?

Pred dvoma mesiacmi spustil Prigožin vzburu proti ruskému ministerstvu obrany, ale v podstate sa postavil proti ľuďom, ktorí v Rusku vládnu. Nevyšla mu však a sám ju zastavil. Najpravdepodob­nejšie je, že to bolo preto, že pochopil, že nemá takú podporu, ako predpokladal. Prigožin od Kremľa dostal možnosť ústupovej cesty. No z toho, čo vieme, musel sa vzdať všetkých svojich podnikateľských aktivít okrem fungovania Vagnerovej skupiny v Afrike. Časť jeho ľudí sa presunula do Bieloruska. Ďalší, najmä tí najskúsenejší, išli do Afriky, a niektorí podpísali zmluvy s ministerstvom obrany či inými súkromnými vojenskými spoločnosťami. Vyzerá to tak, že nakoniec Prigožina a jeho najbližších spolupracovníkov zavolali do Moskvy pod zámienkou nejakej diskusie, ale jeho lietadlo zostrelili alebo na jeho palube explodovala bomba. Bola to pomsta za vzburu. Neviem však, či mal Kremeľ od začiatku takýto plán.

Spôsobili to aj vagnerovci. Porovnajte si Bachmut pred a po invázii Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Na to som sa chcel opýtať. Ak Prigožina zlikvidovali, myslíte si, že bol plán od začiatku a všetky diskusie o tom, že je Putin nerozhodný, boli súčasťou hry, ako ukázať šéfovi vagnerovcov, že sa možno nemusí ničoho obávať?

Teraz to tak vyzerá. Prigožinovo lietadlo zostrelili neďaleko Moskvy a mohol to sledovať celý svet. Videli to všetci, čo mohli mať pocit, že Putin je oslabený a že lepšie pripravená vzbura by mohla byť úspešná. To, čo sa stalo, poukazuje na to, že režim funguje ako mafia. Odstránenie Prigožina posiela viacero odkazov. Okrem toho najmä byrokrati a technokrati sú radi, že šéf vagnerovcov je preč a že štát opäť preberá kontrolu nad ľuďmi, ktorí majú zbrane. Týka sa to aj ultranacionalis­tických skupín blízkych zatknutému Igorovi Strelkovovi. Ich jednota a infraštruktúra sa rozpadá, štát ju ničí tým najdrsnejším spôsobom. Zdá sa, že od istého momentu sa Kremeľ zameral na túto stratégiu. Veď po vzbure sa všetci analytici pýtali, ako je možné, že Prigožin stále žije. Jeho smrť sa preto určite nedá označiť za prekvapenie.

Bol to priamo rozkaz od Putina, že Prigožina treba odstrániť?

Netuším, či použil tieto slová. Putin mohol svojim ľuďom povedať niečo v tom zmysle, aby sa o Prigožina postarali. Je však veľmi zložité si predstaviť, že by sa takéto rozhodnutie zrodilo na inej úrovni.

Aké pre šéfa Kremľa plynie z celej situácie poučenie?

Bol a je to pre neho reputačný problém. V rámci režimu platilo jasné pravidlo, že keď sa niečo deje, treba to vyriešiť potichu. Teda ľudia mali využiť vnútorné existujúce kanály a s problémami nemali ísť na verejnosť. S Prigožinom sa to zmenilo. Okrem toho treba vyriešiť, čo s vagnerovcami, hoci už prakticky prestali existovať. Ich úlohy asi do veľkej miery preberie ministerstvo obrany.

Výzva Putina po Prigožinovej vzbure Video Zdroj: TS Kremľa

Čo po sebe zanechal Prigožin? Aký je takpovediac jeho odkaz? A ako budú na jeho smrť reagovať jeho podporovatelia? Videl som správu, že vagnerovci spustili nejakú procedúru, ktorú vraj mali pripravenú v prípade Prigožinovej smrti, ale nie je to len akési fantazírovanie?

Moskva takmer každý deň zažíva útoky dronov a západné oblasti Ruska sú pod paľbou. Na druhej strane je záujem Rusov o dianie týkajúce sa vojny na najnižšej úrovni od invázie. Ľudia sú unavení, okrem toho je leto, a tak sú na svojich dačách. Spoločnosť si už na vojnu zvykla. A dokonca aj Rusi, ktorí Prigožinovi načúvali ako niekomu, kto hovorí pravdu, o neho po vzbure do značnej miery stratili záujem. Neočakávam preto, že budeme svedkami nejakých pochodov na jeho počesť. Uvidíme, ako sa zachovajú najkonzervatív­nejšie kruhy, ktoré požadujú agresívnejší prístup k vojne a kritizujú ministra obrany Sergeja Šojgua. No títo ľudia sa už boja a podľahli fatalizmu, že vojnu Rusko prehráva a stratili aj vieru v Putina. Ale väčšinu Rusov ani toto nezaujíma. Od vzbury tiež ruské médiá pracovali na tom, aby vagnerovcov vykreslili tak, že nie sú príliš dôležití. Smrť Prigožina je odkaz, že bez ohľadu na to, aké miesto máte v rámci režimu a aké máte prostriedky, v osobnom vzťahu k cárovi, teda Putinovi, musíte hrať podľa pravidiel, ktoré vám vytýčil. A to i vtedy, keď ste pre režim urobili veľa na Ukrajine, v Afrike či ste likvidovali ruskú opozíciu. Z toho vyplýva ešte jedna dôležitá vec.

Čoho sa týka?

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že to, čo sa prihodilo Prigožinovi, je zo strany Putina stalinistický spôsob riešenia problémov. Likviduje vlastných ľudí. Ruské či lepšie povedané sovietske elity sa po Stalinovej smrti v roku 1953 dohodli, že sa nebudú zabíjať medzi sebou. Aj preto, že to nevyzerá dobre, čo sa týka celkovej stability režimu. A to je teraz prípad Putinovho systému. Vraždil opozičných lídrov, teraz sa postavil proti nacionalistom, takže si možno svojou existenciou za pár rokov nebudú istí ani kremeľskí lojalisti či byrokrati. Je potrebné zdôrazniť, že Rusko vedie vojnu. Normálne pravidlá už prestali platiť.

Znamená niečo Prigožinova smrť a koniec vagnerovcov pre ruskú vojnu na Ukrajine?

Z praktického hľadiska sme pri vagnerovcoch hovorili o tisícoch ľudí, ktorí vedia, ako bojovať. Patrili k najefektívnejším jednotkám na Ukrajine. Už dva mesiace sa však do bojov nezapájajú a môžeme len špekulovať, či sa možno pod iným velením v nejakej forme vrátia. Nemyslím si, že by to nejakým zásadnejším spôsobom ovplyvnilo celkovú situáciu na bojisku. Otázkou skôr je, aká je morálka v radoch armády, presnejšie medzi nižším šaržami. Nemáme dostatok informácií, aby sme vedeli povedať, koľko týchto ľudí to vníma tak, že Prigožin mal pravdu, že Šojgu nie je dobrý v tom, čo robí. Hoci títo vojaci nemajú rešpekt k veleniu, možno sa ho po smrti šéfa vagnerovcov budú minimálne báť.