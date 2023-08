Žoldnierov môže byť v Bielorusku až 10 000, vyhlásil Lukašenko

Lukašenko tiež pred novinármi vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin nemôže stáť za stredajšou leteckou katastrofou, pri ktorej zrejme zahynul vodca Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin a jeho pravá ruka Dmitrij Utkin. Lukašenko tiež tvrdil, že Prigožina a Utkina varoval, nech si dávajú pozor, ale Prigožin obavy o svoj život odmietol.

„Wagner žil, Wagner žije a Wagner bude žiť v Bielorusku, aj keby sa to niekomu nepáčilo,“ povedal Lukašenko podľa štátnej agentúry Belta. „Ešte s Prigožinom sme vybudovali systém, ako u nás Wagner bude rozmiestnený. A pokiaľ ide o tie satelitné snímky, že niečo demontujeme, tak skladáme prebytočné stany, toľko ich nie je potrebných,“ vyhlásil. V Bielorusku podľa neho zostáva jadro skupiny, ale niektorí odišli na dovolenku a iní sa rozhodli žiť bokom. „Ale poznáme čísla telefónov, heslá. V priebehu niekoľkých dní tu všetci budú, až 10 000 ľudí,“ do­dal.

Momentálne však podľa Lukašenka nie je nevyhnutné, aby všetci zostávali v Bielorusku, kam majú prichádzať v stanovenom počte na výcvik. „Ak sa Rusko rozhodne odtiaľto zobrať ľudí na striedanie v Afrike, tak prosím, nie sme proti,“ dodal a zdôraznil, že v Bielorusku bude toľko žoldnierov, koľko bude potrebné. „Svoje sľuby splníme, podmienky poznajú,“ povedal bieloruský vodca.

Tvrdil, že vagnerovci platia Minsku za všetky poskytnuté služby, a to aj za stany a za vodu, zatiaľ čo bieloruskí vojaci – najmä príslušníci vojsk ministerstva vnútra a špeciálnych síl – radi preberajú bojové skúsenosti ruských žoldnierov. A sám nemá pocit, že by „sedel na sude so strelným prachom“, hoci žoldnierov sprevádza kontroverzná povesť prepustených trestancov.

Zodpovednosť za zrútenie lietadla s Prigožinom a Utkinom sa podľa Lukašenka mnohí snažia pripísať Putinovi, ale ten podľa bieloruského vodcu s katastrofou nemá nič spoločné. „Neviem povedať, kto to urobil. Ale poznám Putina. Je to uvážlivý, veľmi pokojný a dokonca pomalý človek pri rozhodovaní aj o menej komplikovaných problémoch. Preto si neviem predstaviť, že by to urobil Putin, že by to zavinil Putin. To je príliš hrubá, neprofesionálna práca, keby už k tomu došlo. To na Putina nevyzerá,“ povedal. Dodal, že Minsk je v styku s Prigožinovými príbuznými a tí sú presvedčení, že „bez najmenších pochybností Žeňa (zdrobnenina od Jevgenij – pozn.) zahynul“.

Tvrdenia Západu, že Prigožin bol zabitý na príkaz z Kremľa, aj ďalšie podobné špekulácie, sú „absolútne lži“, vyhlásil Putinov hovorca Dmitrij Peskov.