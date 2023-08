ONLINE: The Telegraph: Ukrajine sa míňajú muži aj čas

Ak Kyjev nedokáže preraziť ruské línie teraz, možno sa mu to nepodarí nikdy. Ak sa mu minú muži ochotní bojovať, Západ mu nedokáže pomôcť, uviedol počas týždňa britský denník The Telegraph.

2:30 Vojna na Ukrajine je už teraz vyčerpávajúca a podmienky čoraz viac vyhovujú Moskve. Kyjev sa s nedostatkom západného vybavenia doteraz obdivuhodne vyrovnal, ale nedostatok živej sily – ktorému musí čeliť – sa môže stať osudným, píše britský denník The Telegraph.

Protiofenzíva ukrajinskej armády nabrala v posledných týždňoch veľmi potrebnú dynamiku, čo sa prejavilo ťažko vybojovanými ziskami v okolí strategicky dôležitej dediny Robotyne. Ak tá padne, cesta do Azovského mora bude na dohľad. Denník The Telegraph upozorňuje na dva vážne problémy. Po prvom preniknutí do impozantných ruských mínových polí pred štyrmi týždňami sa Kyjev zúfalo snaží využiť svoje úspechy skôr, ako narastajúce straty a jesenné dažde zničia jeho bojovú schopnosť. Silné dažde a blato môžu uzamknúť armády na mieste, pripomína prvý problém Telegraph. Druhý považuje za vážnejší.

Ruské ozbrojené sily začali vojnu s oficiálnou silou jedného milióna vojakov a skutočnú silu odhadujú niektorí analytici na 700– až 800-tisíc. Ďalšie dva milióny mužov – bývalých brancov a zmluvných vojakov – boli k dispozícii v zálohách a približne sedem miliónov mužov v odvodovom veku (18 – 26) zostali v rezerve, a to ešte predtým, ako Kremeľ zvýšil vekovú hranicu na 31 rokov.

Ukrajina mala predvojnovú populáciu 44 miliónov. Do konca prvého roka vojny utieklo do zahraničia približne šesť miliónov. Ozbrojené sily majú okolo 200 000 aktívnych príslušníkov, čo je takmer rovnaký počet ako v zálohe, a môžu využiť ďalších 1,5 milióna mužov v bojovom veku.

Je to brutálny, ale jednoduchý výpočet, píše Telegraph: Kyjevu sa míňajú muži. Americké zdroje vypočítali, že ukrajinské sily stratili až 70 000 vojakov zabitých v boji a ďalších 100 000 utrpelo zranenia. Aj keď sú ruské obete stále vyššie, tvrdí Telegraph, tento pomer zvýhodňuje Moskvu.

Dobrovoľníci už neprichádzajú v dostatočnom počte na udržanie armády v bojovej sile. Najochotnejší bojovať sa už dávno prihlásili. Stále existuje veľa ľudí, ktorí sa snažia vyhnúť tomu, aby ich povolali do boja v prvej línii.

Napriek všetkým ťažkostiam, ktorým Kremeľ čelil pri nútených odvodoch, má stále k dispozícii státisíce mužov, z ktorých môže čerpať. To je zdroj, ktorému sa Ukrajina jednoducho nevyrovná a čo Západ nedokáže dodať. Vladimir Putin môže mať víťazstvo konečne na dohľad, keďže podpora Západu začína kolísať. Ak Kyjev nedokáže preraziť ruské línie teraz, možno sa mu to nepodarí nikdy. Ak sa mu minú muži ochotní bojovať, Západ mu nedokáže pomôcť, dodáva britský denník The Telegraph.