ONLINE: Ukrajina potrebuje nových vojakov, spustí ďalšiu vlnu mobilizácie

Ukrajinské orgány plánujú ďalšiu fázu povolávania do armády. Na Ukrajine je vojnový stav a povolaní môžu byť všetci muži od 18 do 60 rokov.

7:20 Kyjev sa v noci na nedeľu stal terčom ruského raketového útoku. Podľa tunajších úradov ale protivzdušná obrana všetky rakety zničila. Obete ani zranenia nie sú, uviedla agentúra Ukrinform.

„Nepriateľské ciele pohybujúce sa v smere na Kyjev boli zničené silami a prostriedkami protivzdušnej obrany. V tejto chvíli nie sú v Kyjeve žiadne obete ani škody,“ uviedol na telegrame šéf kyjevskej vojenskej správy Serhij Popko.

Bližšie podrobnosti o útoku zatiaľ nie sú známe. Varovanie pred útokmi platilo po časť noci na celom území Ukrajiny.

6:40 Ukrajinské orgány plánujú ďalšiu fázu povolávania do armády, informovala v sobotu agentúra DPA.

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Olexij Danilov v rozhovore pre televíziu uviedol, že ďalšie povolávacie rozkazy budú posielať na základe požiadavky armády. Dodal však, že mobilizácia neprekročí parametre, ktoré boli stanovené na začiatku ruskej invázie 24. februára 2022. Danilov zároveň poznamenal, že tento krok nebol neplánovaným opatrením a mobilizácia na Ukrajine prebieha už rok a pol.

Na Ukrajine je v súčasnosti vyhlásený vojnový stav, čo znamená, že všetci muži od 18 do 60 rokov sú povinní vykonať vojenskú službu, ak sú povolaní. Niektorí sú však od služby oslobodení zo zdravotných alebo sociálnych dôvodov.

Presný počet Ukrajincov, ktorí boli doteraz povolaní, nie je známy. Námestníčka ministra obrany Hanna Maliarová minulý rok odhadla toto číslo na niekoľko sto tisíc.

V ostatných dňoch sa na Ukrajine prevalil korupčný škandál týkajúci sa mobilizácie. V júli zadržali bývalého vojenského veliteľa Odeskej oblasti Jevhena Borisova, ktorý je podozrivý z korupcie. Toto podozrenie súvisí s tým, že Borisovova rodina po ruskej invázii na Ukrajinu kúpila v Španielsku nehnuteľnosti v hodnote niekoľko miliónov dolárov. Tieto peniaze údajne získal od bohatých Ukrajincov výmenou za oslobodenie od mobilizácie do armády. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po zverejnení prípadu požadoval dôkladné preskúmanie systému mobilizácie v krajine.

Britský denník Telegraph nedávno poukázal na rozdiel medzi možnosťami Ukrajiny a Ruska povolať do armády ďalších ľudí.

Ruské ozbrojené sily začali vojnu s oficiálnou silou jedného milióna vojakov a skutočnú silu odhadujú niektorí analytici na 700– až 800-tisíc. Ďalšie dva milióny mužov – bývalých brancov a zmluvných vojakov – boli k dispozícii v zálohách a približne sedem miliónov mužov v odvodovom veku (18 – 26) zostali v rezerve, a to ešte predtým, ako Kremeľ zvýšil vekovú hranicu na 31 rokov, napísal Telegraph.

Ukrajina mala predvojnovú populáciu 44 miliónov. Do konca prvého roka vojny utieklo do zahraničia približne šesť miliónov. Ozbrojené sily majú okolo 200 000 aktívnych príslušníkov, čo je takmer rovnaký počet ako v zálohe, a môžu využiť ďalších 1,5 milióna mužov v bojovom veku.

Je to brutálny, ale jednoduchý výpočet, píše Telegraph: Kyjevu sa míňajú muži. Americké zdroje vypočítali, že ukrajinské sily stratili až 70 000 vojakov zabitých v boji a ďalších 100 000 utrpelo zranenia. Aj keď sú ruské obete stále vyššie, tvrdí Telegraph, tento pomer zvýhodňuje Moskvu.

Dobrovoľníci už neprichádzajú v dostatočnom počte na udržanie armády v bojovej sile. Najochotnejší bojovať sa už dávno prihlásili. Stále existuje veľa ľudí, ktorí sa snažia vyhnúť tomu, aby ich povolali do boja v prvej línii.

Napriek všetkým ťažkostiam, ktorým Kremeľ čelil pri nútených odvodoch, má stále k dispozícii státisíce mužov, z ktorých môže čerpať. To je zdroj, ktorému sa Ukrajina jednoducho nevyrovná a čo Západ nedokáže dodať. Vladimir Putin môže mať víťazstvo konečne na dohľad, keďže podpora Západu začína kolísať. Ak Kyjev nedokáže preraziť ruské línie teraz, možno sa mu to nepodarí nikdy. Ak sa mu minú muži ochotní bojovať, Západ mu nedokáže pomôcť, dodáva britský denník The Telegraph.