Šéfka českej Poslaneckej snemovne: Rusko je na kolenách. Podporujme Ukrajinu, môže vojnu vyhrať

Spoločne so svojím slovenským kolegom Borisom Kollárom na stretnutí predsedov zákonodarných zborov takzvaného Slavkovského formátu tiež spomenula, že dlhá vojna môže občanov viesť k spochybňovaniu ďalšej podpory Kyjevu a k posilňovaniu populistických a proruských politických síl. Informovala o tom agentúra APA.

Český minister zahraničia Lipavský: Ukrajine by som ponúkol členstvo v NATO Video Zdroj: TV Pravda

„Vo svojich rukách máme rozhodnutie, či tu budeme o vojne na Ukrajine hovoriť ešte na budúci rok,“ povedala Pekarová Adamová. „Rusko je na kolenách. Keď budeme Ukrajine ďalej účinne pomáhať dodávkami vojenskej techniky a inak, môže vojnu vyhrať,“ dodala a zdôraznila, že ukrajinská armáda potrebuje nové a efektívnejšie zbrane.

Ľudovít Ódor o rozhovore so Zelenským (začiatok júla 2023) Video

Slavkovský formát združuje Česko, Slovensko a Rakúsko. Stretnutie predsedov zákonodarných zborov z týchto troch krajín sa koná vždy koncom leta na zámku Grafenegg, kde je hostiteľom šéf rakúskej Národnej rady Wolfgang Sobotka. Ten hovoril najmä o tom, aké dôležité je podľa neho začlenenie krajín západného Balkánu do Európskej únie. Podľa neho je to jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby sa Srbsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora a Bosna orientovali na Západ a nesmerovali do sféry vplyvu Ruska, Číny a Turecka.