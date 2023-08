Ruský miliardár žiada EÚ, aby ho vyškrtla zo sankčného zoznamu: Vojnu som odsúdil ako barbarskú

Na začiatku augusta totiž odsúdil vojnu na Ukrajine, píše britský ekonomický denník Financial Times (FT). O žiadosti budú únijné úrady ešte len rokovať, výsledok však podľa denníka zaujíma mnohých bohatých Rusov, ktorí sú na únijnom sankčnom zozname.

Volož dlhodobo žije v Izraeli a do Ruska sa po začiatku invázie z vlaňajšieho februára nevrátil. Odišiel tiež z vedenia Yandexu a previedol svoje hlasovacie práva. Na sankčnom zozname skončil okrem iného kvôli zapojeniu spoločnosti Yandex do vojny na Ukrajine.

Volož vojnu na Ukrajine verejne odmietol až na začiatku augusta, kedy ju nazval barbarskou. „Arkadij chcel všetko povedať od prvého dňa vojny. Cítil sa však zodpovedný za svojich ľudí (v Rusku),“ povedal denníku Financial Times zdroj z miliardárovho okolia. Niektorí odporcovia vojny v Rusku však Voloža kritizujú za to, že dostatočne nereflektoval úlohu jeho bývalej firmy v šírení propagandy Kremľa v Rusku.

Voložovi advokáti podľa zdrojov FT podali do Bruselu žiadosť, aby bol miliardár zo sankčného zoznamu vyškrtnutý. Argumentujú pritom jeho nedávnym verejným vyhlásením proti vojne. Požiadavku podľa jedného únijného predstaviteľa kladie úradom „záludnú otázku“. Sankčný zoznam EÚ zaviedla okrem iného s cieľom, aby sa bohatí Rusi odklonili od ruského prezidenta Vladimira Putina, a tým oslabili jeho vládu.

„Stovky ruských podnikateľov budú podrobne sledovať, čo Brusel urobí,“ povedal denníku jeden znalec ruských pomerov.

Mnohým ruským miliardárom sa vojna na Ukrajine nepozdáva, takmer nikto ju však verejne neodsúdil. Často im na to chýba dostatočná motivácia, pretože nevedia, či by takýto krok, ktorý by im veľmi pravdepodobne znepriatelil ruské úrady, viedol k zrušeniu sankcií. Jeden z oligarchov si posťažoval, že EÚ na to nemá jasnú procedúru. „Keby mali nejaký (úradný) postup, napríklad by povedali, nech podpíšeme vyhlásenie, tak by to bolo veľmi ľahké,“ uviedol príklad.

Podľa hovorcu Európskej komisie je možné zavedené sankcie zrušiť, ak budú predložené dôveryhodné dôkazy, že sankcionovaná osoba či firma už nenapĺňa kritériá, aby bola na zozname. Rozhodnúť o tom môže súd alebo členské štáty.

Prípady, keď západné krajiny zrušili sankcie na ruského občana, pretože sa vyjadril proti vojne na Ukrajine, sú zatiaľ zriedkavé. Podľa FT sa tak stalo len raz, keď Británia zrušila sankcie na ruského bankára Olega Tiňkova, ktorý sa na protest proti vojne zriekol aj ruského občianstva. Vďaka rozhodnutiu úradov v Londýne má Tiňkov opäť prístup k svojmu majetku na britských ostrovoch.