Odhalil Putin, že sa bojí? Prigožinova smrť je ako z gréckeho mýtu

Z bývalého trestanca sa prepracoval na Putinovho šéfkuchára a potom viedol vagnerovcov. Žoldnierske jednotky pôsobili v Afrike či Sýrii a po spustení ruskej invázie na Ukrajinu sa zapojili do bojov, keď Prigožin agresívne rozšíril náborovú kampaň.

Prigožin ako exemplárny prípad?

Pravdepodobne však uveril vo svoju dôležitosť. Koncom júna sa Prigožin vydal so svojimi bojovníkmi na Moskvu a doteraz nie je jasné, čo ho k tomu viedlo a čo chcel dosiahnuť.

"Bola to asi len akási epizóda. Ak si Prigožin myslel, že sa môže v Rusku oprieť o nejakú významnú podporu, bol to len výtvor jeho fantázie,“ reagoval pre Pravdu Anton Barbašin, ruský analytik a editor portálu Riddle (Hádanka).

Podľa experta mohol Prigožinovo uvažovanie ovplyvniť pobyt vo vojnovej zóne. "Strácal mužov, bol v boji, takže je možné, že mal zastretý úsudok. To, čo v júni Prigožin urobil, bolo prekvapenie aj pre ľudí v Moskve. Naznačuje to ich reakcia. V prvom rade pokladali Prigožina za chladno kalkulujúceho a krutého biznismena, ktorý robí veci preto, aby získal peniaze a moc. A on zrazu spravil niečo mimoriadne čudné. No bez ohľadu na to, prečo k tomu Prigožin pristúpil, na Putina to vrhlo tieň, že je slabý. Preto padlo rozhodnutie, že z Prigožina bude exemplárny príklad, aby to už nikto neskúšal. To, ako ho odstránili, je najtvrdší spôsob, akým Putin od začiatku vojny vyslal všetkým odkaz. Veď Prigožin mal v podstate prísľub, že sa mu nič nestane,“ pripomenul Barbašin.

Kremeľ odmieta, že by mal niečo spoločné s pádom lietadla. Putin však podľa agentúry Reuters v piatok podpísal dekrét, na základe ktorého musia vagnerovci i príslušníci ďalších súkromných vojenských spoločností zložiť prísahu vernosti ruskému štátu.

"Ak je naozaj pravda, že lietadlo zničili, naznačuje to, že ruský prezident dal zabiť šéfa vagnerovcov a jeho zástupcu Dmitrija Utkina veľmi dramatickým spôsobom. Aké poučenie si z toho môžeme vziať? V prvom rade to, že keď hovoríme o Rusku ako o mafiánskom štáte, nie je to hyperbola či zveličovanie. Je to absolútne presné. Boli svedkami niečoho, čo pripomína mafiánsku popravu vykonanú za pomoci štátnych prostriedkov. Najlepšie nám takéto správanie asi vedia vysvetliť filmy ako Krstný otec. Putin mal pocit, že Prigožin by nemal zomrieť potichu či záhadne. Nevypadol z okna ani nedostal podozrivý infarkt. Doslova ho zostrelili z neba. Je to priam epické a pripomína to grécky mýtus o Ikarovi. Prigožin sa asi dostal príliš blízko k Slnku,“ uviedol pre Pravdu Mitchell Orenstein, expert na Rusko a východnú Európu z Pennsylvánskej univerzity.

Na druhej strane si odborník kladie otázku, či Putin nezašiel priďaleko. "Nie je celkom jasné, čo takéto dramatické použitie brutálnej sily znamená pre šéfa Kremľa. Azda sa jeho potenciálni rivali niekde schúlia od strachu. Alebo si z toho najmä zobrali poučenie, že keby proti nemu chceli vystúpiť, nesmú sa pomýliť. Možno bol Putin až príliš extrémny. Naznačuje to nejaký hlboko ukrytý strach? Alebo mal Putin azda pocit, že Prigožinova zrada si vyžaduje emocionálnu reakciu, lebo ho poznal ešte z čias pôsobenia v Petrohrade,“ povedal Orenstein.

"Nevieme presne, kto Prigožina zabil, a možno sa to ani nikdy nedozvieme. No zomrel on aj jeho spolupracovníci a okrem toho vraj z funkcie zosadili generála Sergeja Surovika, ktorý bol spojencom vagnerovcov. Stalo sa to dva mesiace po Prigožinovej vzbure, takže to asi nebude náhoda,“ skonštatoval pre Pravdu bezpečnostný expert Gil Barndollar z organizácie Defense Priorities.

Úspechy a pád

Analytik, ktorý v rámci americkej námornej pechoty slúžil v Afganistane, si myslí, že Prigožinove úspechy a následný pád odrážajú fungovanie Putinovho režimu. "Rast vagnerovcov a ich následná rebélia ilustrujú globálny, hoci predsa len limitovaný, záber sily Moskvy, a tiež schopnosť Ruska urobiť to tak, aby ho to veľa nestálo. Zároveň je to však dôkaz, že Putinova vláda je slabšia, ako sme si mysleli,“ uviedol Barndollar. "Vagnerovci nie sú jediným neštátnym ozbrojeným aktérom v Rusku. Vojna proti Ukrajine viedla k vytvoreniu množstva ďalších žoldnierskych skupín, korporátnych ozbrojených síl a iných polovojenských jednotiek. Takže Prigožin, takpovediac podnikateľ v oblasti konfliktov, ukázal, čo Putinovo Rusko dokáže, ale i to, aké je slabé,“ skonštatoval expert.

Vyzerá to tak, že súkromné jednotky už bude chcieť mať Kremeľ pod väčším dohľadom. No Putin stále bude potrebovať ľudí ako Prigožin. Napísali to v analýze pre Centrum pre analýzy európskej politiky Irina Boroganová a Andrej Soldatov, ktorí sa dlhodobo zaoberajú fungovaním ruských bezpečnostných zložiek.

"Putin donedávna vnímal bývalého zlodeja ako niekoho, kto je schopný zvládnuť akúkoľvek krízu, na vyriešenie ktorej je nemotorný štátny aparát príliš pomalý alebo hlúpy. Prigožin vždy rád poslúžil šéfovi Kremľa akýmikoľvek prostriedkami, či už to bola snaha podkopať voľby v USA, zaplaviť sociálne siete klamstvami alebo naverbovať vrahov a násilníkov do agresívnej vojny režimu proti Ukrajine. Tí potom zomierali po tisícoch, zatiaľ čo vojnou unavená ruská armáda sa snažila dať dokopy po sérii porážok,“ pripomenuli Boroganová a Soldatov.

Putinove problémy, ktoré súvisia najmä s jeho vojnou proti Ukrajine, sa však nekončia.

"Ruský prezident čelí ďalším strategickým výzvam. Musí svojich generálov držať nakrátko, aby ich vedel vyviesť z rovnováhy. Chce nájsť ďalšie spôsoby, ako zastrašiť elity, a potrebuje ľudí, ktorí sú pripravení ponúknuť mu neortodoxné riešenia, keď sa na bojisku niečo pokazí. Pretože Putin stále vedie zúfalú a krvavú vojnu, ktorú nevyhráva. Predvídateľní, poslušní a ustráchaní byrokrati sú fajn v čase mieru, no vo vojne sa vyžaduje niečo iné. Ako ukázal Prigožin, znamená to spoliehať sa i na niekoho, kto sa môže stať extrémne nebezpečným. Či to Putin chce, alebo nie,“ zdôraznili Boroganová a Soldatov.