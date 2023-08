Budú na Ukrajine voľby? Zmena zákonov či pomoc Západu. Zelenskyj má podmienky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že by si želal usporiadať prezidentské a parlamentné voľby budúci rok. Za tým účelom by sa však podľa neho museli zmeniť zákony, západní spojenci by museli finančne prispieť na ich organizáciu a volební pozorovatelia by museli vycestovať až na front za vojakmi, ktorí bránia krajinu pred ruskou agresiou. Podľa denníka Ukrajinska pravda to prezident povedal v rozhovore s novinárkou Natalijou Mosejčukovou.

Zelenskyj v interview reagoval na otázku ohľadom postoja amerického republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, podľa ktorého by sa voľby na Ukrajine mali konať v roku 2024 napriek vojne. Pripustil, že otázka volieb je jednou z tých, ktoré by mohli „rozštiepiť podporu Spojených štátov amerických“. Pripomenul však, že na Ukrajine je zákonom zakázané organizovať voľby počas vojnového stavu, ktorý v krajine platí od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie vo februári minulého roka.

"Logika je taká, že ak obhajujete demokraciu, mali by ste na túto obranu myslieť aj počas vojny. Voľby sú jednou z obrán. Ale nie nadarmo sú voľby počas vojny zákonom zakázané – je veľmi ťažké ich usporiadať, "uviedol Zelenskyj v rozhovore.

Podmienkou konania volieb je zmena volebného zákona, čo možno podľa prezidenta urobiť rýchlo. Dodal, že ťažšie je financovanie, lebo len v čase mieru stáli voľby na Ukrajine päť miliárd dolárov. Aby sa hlasovanie mohlo konať, finančnú podporu by museli poskytnúť „Spojené štáty a Európa“, myslí si Zelenskyj.

„Nebudem organizovať voľby na dlh. Nebudem ani brať peniaze zo zbraní a dávať ich na voľby. To je stanovené zákonom. Ale ak mi túto finančnú podporu poskytnete a ak poslanci rozhodnú, že to musíme urobiť, tak potom poďme rýchlo zmeniť zákony,“ povedal s tým, že mu zatiaľ nikto neukázal, ako vykonať voľby medzi vojakmi bojujúcimi na fronte.

Problém tiež môže predstavovať organizácia hlasovania pre sedem miliónov ukrajinských utečencov, ktoré podľa neho „nemožno zbaviť hlasovacieho práva“. Upozornil, že krajina teraz nemá infraštruktúru na to, aby voľby pre takto veľké množstvo ľudí zorganizovala aj v zahraničí. Pomôcť by v tomto musel opäť Západ.

Zelenskyj však tiež povedal, že s voľbami nechce čakať „tri, päť, sedem rokov“, lebo by ľudia mohli získať pocit, že sa jeho vláda „drží“ pri moci bez volieb. „Ničoho sa nedržím, chcel by som naozaj uskutočniť voľby,“ dodal prezident.

Zelenskyj bol zvolený za prezidenta Ukrajiny v apríli 2019 na päťročné obdobie, nasledujúce hlasovanie by sa tak malo uskutočniť na jar 2024. Predčasné parlamentné voľby sa na Ukrajine konali v júli 2019. Ak by v krajine neplatil vojnový stav, konali by sa tento rok na jeseň.

Prieskumy naznačujú, že Zelenskyj by vo voľbách svoj prezidentský mandát s prehľadom obhájil. Jeho strana Sluha národa, ktorá rovnako ako on drvivo zvíťazila v parlamentných voľbách v roku 2019, by však kvôli škandálom mohla prísť o parlamentnú väčšinu.