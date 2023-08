Putin sa nezúčastní na pohrebe Prigožina

„Účasť prezidenta sa nepredpokladá,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre novinárov v odpovedi, na otázku, či sa Putin zúčastní na pohrebe Prigožina.

Peskov dodal, že Kremeľ nemá k dispozícii nijaké špecifické informácie týkajúce sa pohrebu a že jeho organizácia je čisto na Prigožinovej rodine.

Prigožin zomrel minulý týždeň v stredu pri havárii lietadla v Tverskej oblasti na západe Ruska. Lietadlo typu Embraer Legacy 600 smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo Prigožinove firmy, keď sa zrútilo.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) v nedeľu po vykonaní genetických testov potvrdil, že medzi desiatimi obeťami pádu lietadla bol i šéf vagnerovcov. Okrem neho sa na palube nachádzal i spoluzakladateľ vagnerovcov, Prigožinova „pravá ruka“, Dmitrij Utkin.

K havárii prišlo presne dva mesiace po tom, čo sa Prigožin a jeho bojovníci nakrátko vzbúrili proti ruskému vojenskému vedeniu. Objavili sa preto špekulácie, že by do nehody mohol byť zapojený aj samotný Kremeľ. Peskov to však minulý týždeň odmietol s tým, že je to „absolútna lož“. Zároveň nehodu lietadla s Prigižonom označil za „tragickú udalosť“.