Kremeľ zľahčuje neúspech lunárnej misie, ruský vesmírny program má pokračovať

Neúspech nedávnej ruskej misie Luna-25 na Mesiaci "nie je nič strašné" a najdôležitejšie je, aby Rusko pokračovalo vo svojom vesmírnom programe. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

„Nie je to dôvod na zúfalstvo ani na to, aby sme si trhali vlasy. Je to len ďalší dôvod, aby sme analyzovali príčiny (zlyhanie) a odteraz ich eliminovali,“ povedal Peskov.

Ruská sonda Luna-25 narazila 19. augusta do povrchu Mesiaca po tom, čo sa vymkla kontrole a dostala na sa na neprepočítanú obežnú dráhu.

Táto udalosť je v zahraničí považovaná za významný neúspech ruského kozmického programu aj s ohľadom na to, že len o štyri dni neskôr úspešne pristála so svojim modulom blízko južného pólu Mesiaca India. Stala sa tak iba štvrtou krajinou sveta, ktorej sa podarilo dopraviť svoju technológiu na Mesiac.

„Hlavné je neprestať. Naše plány sú celkom ambiciózne a budú ďalej napĺňané,“ dodal Peskov.

Mesiac sa v novom tisícročí po takmer štyridsaťročnej pauze opäť dostal do popredia záujmu svetových mocností. Pred desiatimi rokmi na mesačnom povrchu pristála čínska sonda Čchang-e 3, nasledovaná sondami číslo štyri a päť v rokoch 2019 a 2020.

Luna-25 nadväzovala na sovietsky projekt Luna-24, ktorý v roku 1976 na Mesiaci úspešne pristál, odobral vzorky a vrátil sa späť na Zem.