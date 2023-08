Grécko chystá odovzdanie svojich ruských protivzdušných systémov Ukrajine

MoD of India

Foto: MoD of India

Grécko v roku 1993 kúpilo z Nemecka 500 bojových vozidiel pechoty BVP-1. Ich počet postupne klesal. Časť bola vyradená pre vysoký vek, časť Gréci prestavali na iné vozidlá, napríklad nosiče protilietadlových kanónov. Vlani ostávalo vo výzbroji okolo 140 kusov, a z nich 40 poslali na Ukrajinu.

Významné zastúpenie má ruská technika v Grécku medzi systémami protivzdušnej obrany. Grécke letectvo má štyri systémy S-300, ktoré majú spolu 32 vozidiel s odpaľovacími zariadeniami. Už začiatkom tohto roka ich chceli Atény dodať Kyjevu a na výmenu chceli, aby im USA dodali systémy Patriot. Washington sa však rozhodol dodať Patrioty priamo Ukrajine a tak z tohto plánu zišlo. Možné dodanie gréckych S-300 Ukrajine však vyvolalo veľké soptenie Moskvy.

Biden dal Zelenskému Patrioty. Pozrite si ich v akcii Video Zdroj: US Army

Okrem S-300 však Grécko vlastní viac ako dvesto mobilných odpaľovacích zariadení krátkeho a stredného dosahu, ktoré sú tiež ruského pôvodu. Ide o systémy Osa a Tor. Nedávno ukončilo zmluvu s Ruskom na ich údržbu a dodávky náhradných dielov. Ročne na to Atény vynakladali 102 miliónov eur.

Teraz unikli do médií dokumenty, podľa ktorých má Grécko zásobu náhradných dielov na to, aby tieto systémy udržalo v prevádzke už len niekoľko mesiacov. Zaujímavejšia informácia z týchto dokumentov však hovorí, že Atény hľadajú prostredníka, s pomocou ktorého by protivzdušné systémy poslali na Ukrajinu.

Konkrétne ide o 25 systémov Tor-M1 (v kóde NATO Gauntlet). Každý tvoria štyri vozidlá s odpaľovacími zariadeniami, spolu ich je teda sto. Grécka armáda má 21 systémov s 84 odpaľovačmi a zvyšné štyri systémy so 16 vozidlami má grécke letectvo, ktoré ich používa na ochranu batérií S-300. Odpaľovacie vozidlo Tor-M1 má 31 ton a pásový podvozok. Vo veži má dva radary, medzi ktorými je umiestnených osem rakiet. Ich účinný dosah je 12 km do diaľky a 6–10 km do výšky (v závislosti od verzie).

Čítajte viac Ukrajinci sa pochválili zostrelmi ruských lietadiel a vrtuľníkov

Okrem toho má Grécko 39 systémov Osa-AK a Osa-AKM (v kóde NATO Gecko). Dvanásť systémov získalo z Nemecka v roku 1993, ďalších 20 kúpilo z Ruska v roku 1998 a posledných sedem získalo v roku 2004 ako ofset pri nákupe systémov Tor-M1. Každý systém tvoria štyri odpaľovacie vozidlá, spolu ich tak Grécko má 156. V tomto prípade ide o šesťkolesové podvozky, na ktorých je radar a šesť rakiet. Osa-AK môže zasahovať letiace ciele do vzdialenosti 10 km a výšky 5 km. Modernizovaná verzia Osa-AKM je účinná až do vzdialenosti 15 km a výšky 10–12 km.

Mobilné systémy v takomto počte by výrazne posilnili protivzdušnú obranu ukrajinských vojsk na frontovej línii. Tam musia čoraz viac zasahovať ruské vrtuľníky a lietadlá, pretože ruské delostrelectvo trpí presnou ukrajinskou protibatériovou paľbou. Pre helikoptéry a lietadlá ide už teraz o veľmi rizikové misie. Zhusteníe obrany by ich ešte viac skomplikovalo.