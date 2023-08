Na ruské letiská útočia Ukrajinci austrálskymi dronmi z papiera

Paradoxne, jedným z dôvodov, pre ktoré ruský prezident Putin zaútočil na Ukrajinu, bolo zaistenie väčšej bezpečnosti Ruska. Dosiahol pri tom presný opak, obyvatelia majú čoraz menej dôvodov na to, aby sa cítili bezpečne. A netýka sa to len oblastí, ktoré hraničia s Ukrajinou. Jedným z cieľov útokov bolo v noci z utorka na stredu letisko v meste Pskov, ktoré je viac ako 600 km od Ukrajiny pri hraniciach s Estónskom.

Zábery na sociálnych sieťach ukazovali výbuchy a požiare na leteckej základni. Ruské úrady použili obvyklú paletu fráz. Začali tým, že obrana letiska odráža útok dronov, potom pripustili, že dve lietadlá boli poškodené a začali horieť. Agentúra Tass uviedla poškodenie štyroch lietadiel. Ide o transportné stroje IL-76, ktoré sa používali napríklad aj na prepravu kamikadze dronov Šáhid-136 z Iránu. Letisko bolo napadnuté približne 20 dronmi.

Ukrajinská strana sa ku spôsobu vykonania útokov na ruskom území zvyčajne nevyjadruje „Áno, štyri transportné lietadlá IL-76 boli na letisku v Pskove zničené a nedajú sa opraviť. Tiež je niekoľko ďalších lietadiel poškodených, ale tieto informácie preverujeme,“ povedal bez ďalších podrobností hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov…

Letisko v Pskove v obmedzenom režime používajú aj civilné lietadlá. Ich lety boli dnes pozastavené. Zasiahnutá bola aj susedná vojenská základňa špeciálnych síl. V Brianskej oblasti došlo po dopade dronu k výbuchu a požiaru v najväčšej továrni na mikroelektorniku v Rusku. Jej výrobky sa používajú v raketách Iskander. Útoky dronov, resp. ich zostrelenie, hlásili ruské úrady aj v Orelskej, Riazanskej a Kalužskej oblasti a na okupovanom Kryme.

Hoci rozsah poškodenia lietadiel IL-76 v Pskove nie je nateraz známy, veľa sa dá odvodiť z požiarov, ktoré na letisku zúrili a tiež z reakcií ruských úradov z 19. augusta, kedy bolo dronmi napadnuté letisko Solcy v Novgorodskej oblasti, tiež viac ako 600 km od ukrajinských hraníc. Vtedy tiež najprv oznámili „mierne poškodenie“ jedného bombardéra Tu-22M3. Vzápätí sa objavili zábery, podľa ktorých zhorel do tla…

V prípade týchto útokov nejde len o to, že sa podarí poškodiť či zničiť niekoľko jednotlivých lietadiel. Významný efekt bol aj v tom, že na druhý deň ruské letectvo evakuovalo zvyšné bombardéry Tu-22M3 ďalej od Ukrajiny, až do polárnych oblastí na severe. Neznamená to, že prestanú lietať na misie, pri ktorých vypúšťajú rakety na ukrajinské mestá. Cieľom najväčšieho útoku od jari bol túto noc aj Kyjev, no ukrajinská obrana väčšinu vypustených striel a dronov zlikvidovala.

zväčšiť Foto: Twitter Tu-22M3 Horiaci bombardér Tu-22M3 na letisku Solcy.

Ruské bombardéry však musia pri svojich misiách zo vzdialených základní tráviť vo vzduchu oveľa viac času. To znamená násobne vyššiu spotrebu paliva a teda vyššie náklady. Lietadlá tiež budú pri nalietaní násobne viac hodín vyžadovať väčšiu údržbu a to sú tiež náklady navyše. Vyššia únava posádok tiež neprospieva bezpečnosti prevádzky týchto lietadiel. To všetko sú zdanlivé drobnosti, ktoré však v konečnom súčte hrajú v prospech Ukrajiny.

Otázkou je, čím na tieto letiská útočia. Základňa Chalino v Kurskej oblasti bola napríklad v noci z 26. na 27. augusta napadnutá dronmi z papiera. Ide o výrobok PPDS austrálskej firmy Sypaq Corvo dodávaný ako stavebnica v podobnom balení ako nábytok známej švédskej firmy. Austrálska vláda ich pre Ukrajinu zabezpečuje od jari tohto roka. Výhodou je nízka cena vďaka materiálu, ktorým je voskovaný kartón. Dron je vďaka tomu tiež prakticky nezachytiteľný radarom. Poháňa ho elektromotor, s ktorým má dolet 120 km a unesie 5 kg výbušnín. Tieto drony na jedno použitie podľa ukrajinskej kontrarozviedky zasiahli na letisku Chalino päť stíhačiek, dva radary a dva systémy protivzdušnej obrany. Tieto informácie však zatiaľ nie sú overené. Drony PPDS však určite nedoletia z Ukrajiny až do Pskova – jedine, že by ich niekto dopravil do ich blízkosti…