Ukrajinci zatiaľ pri ofenzíve nenávratne stratili iba päť tankov Leopard 2

Za trinásť týždňov od začiatku svojej protiofenzívy stratili ukrajinské ozbrojené sily iba päť zo svojich 71 tankov Leopard 2. Ďalších desať bolo poškodených, no dajú sa opraviť. Vyplýva to z údajov, ktoré analyzoval magazín Forbes.

Na začiatku ukrajinskej ofenzívy chrlila ruská propaganda správy o desiatkach zničených západných tankov. Väčšinou však išlo o zábery tých istých obrnencov snímané dookola z rôznych uhlov. Za zasiahnuté Leopardy vydávali dokonca aj kombajny a iné poľnohospodárske stroje. Keď sa však dym nad bojiskom rozptýlil, ukázalo sa, že realita je niekde inde.

Ukrajina dostala 40 tankov Leopard 2A4, 10 švédskych Strv 122, čo sú upravené stroje 2A5 a 21 Leopardov 2A6. Poskytli ich Nemecko, Poľsko, Nórsko, Kanada, Portugalsko a Švédsko. Stroje 2A4 sú najstaršie, švédske Strv 122 majú vylepšený pancier a verzia 2A6 má okrem toho aj účinnejší kanón s dlhšou hlavňou. V boji boli zatiaľ stratené dva stroje vo verzii 2A4 a tri 2A6.

Čo je najdôležitejšie, väčšina tankistov zničenie svojich strojov prežila. Štyri z piatich zhorených Leopardov 2 majú otvorené poklopy na veži aj na korbe, čo znamená, že posádka z nich unikla. Vďačia za to konštrukcii svojich tankov. Nemeckí dizajnéri umiestnili muníciu pre kanón kalibru 120 mm do zadnej časti veže. Je tam oddelená od priestoru posádky. Navyše, nad úložným priestorom munície je špeciálny stropný panel navrhnutý tak, aby pri výbuchu odletel. Tým sa energia explózie uvoľní mimo tanku.

Naproti tomu tanky sovietskej konštrukcie majú automatický nabíjací systém. Oproti Leopardom 2 tak síce ušetria jedného člena posádky (majú len troch oproti štyrom v západnom tanku), ale munícia je umiestnená v zásobníku pod vežou. Pri katastrofickom zásahu tak po výbuchu odletí z tanku celá veža aj s tankistami, ktorí nemajú šancu prežiť.

„Môžete nahradiť kus kovu, aj keď je to drahé, ale nemôžete opraviť ľudský život,“ hovorí pre Forbes ukrajinský vojak Oleksandr Solonko. Dodáva tiež, že konštrukcia Leoparda 2 umožňuje vydržať poškodenie, ktoré je potom opravené v dielňach, tank sa opäť vráti na frontu, môže byť opäť poškodený a zase opravený. „Aj to najkritickejšie poškodené vybavenie je odtiahnuté do opravy,“ uviedol Solonko.

„Z dlhodobého hľadiska nie je možné sa úplne vyhnúť stratám tankov. Tie slúžia na špecifické účely, ktoré so sebou nesú riziká. Západné tanky však chránia životy,“ pokračoval Solonko. Ku všetkým stratám došlo v oblasti, ktorá má približne 65 štvorcových kilometrov a siaha od Malej Tokmačky na severe po Robotyne na juhu. V tomto smere pokračuje ukrajinská ofenzíva ďalej na juh smerom na Tokmak a Melitopoľ.

Tanky tam poskytujú palebnú podporu vozidlám Bradley, Marder a Stryker. Musia pri tom čeliť mínovým poliam, delostreleckým prepadom, samovražedným dronom a raketám z vrtuľníkov či lietadiel. Zdá sa, že najnebezpečnejšia pre ne bola kombinácia mínových polí, ktoré ich imobilizovali a kamikadze dronov, ktoré sa snažili stojace tanky doraziť.

S piatimi zničenými a desiatimi v oprave ostáva Ukrajincom stále viac ako 50 Leopardov 2 schopných akcie. Na budúci rok majú sľúbených ďalších 14 kusov vo verzii 2A4 a tiež 31 amerických tankov Abrams. To viac ako nahradí doterajšie straty. Okrem toho na Ukrajinu mieri okolo 200 starších tankov Leopard 1. Tie však majú výrazne slabšiu pancierovú ochranu a Ukrajinci ich nebudú môcť nasadzovať tak, ako Leopardy 2.