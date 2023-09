Zelenskyj v reakcii na kritikov zdôraznil, že protiofenzíva postupuje vpred

„Ukrajinská armáda postupuje vpred. Napriek všetkému a bez ohľadu na to, čo kto hovorí, postupujeme a to je to najdôležitejšie,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.

Nemenovaní americkí predstavitelia tento týždeň vyjadrili sklamanie nad malým pokrokom operácie a hovorili tiež o zlej ukrajinskej stratégii, čo vyvolalo hnev Kyjeva.

Podľa agentúry Reuters existujú obavy, že by podpora Západu Ukrajine mohla začať slabnúť, ako bude chladnejšie a daždivejšie počasie spomaľovať ukrajinský postup na bojisku. Západ dáva Ukrajine na pomoc s protiofenzívou miliardy dolárov, podľa Kyjeva je však pomoc potrebné ďalej vystupňovať.

Výraznejší úspech ohlásila ukrajinská armáda v posledných dňoch na záporožskom fronte na juhu Ukrajiny, kde sa jej podľa námestníčky ministra obrany Hanny Maľarovej podarilo preraziť prvú ruskú obrannú líniu.

Dramatické zábery: ako Ukrajinci oslobodili Robotyne Video Protiofenzíva pokračuje, ruskí okupanti ustupujú. Ukrajinci oslobodili obec Robotyne v Záporožskej oblasti a sú odhodlaní pokračovať v boji. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Biely dom v piatok ocenil „znateľný postup ukrajinskej armády“ v tejto oblasti. Maľarová však varovala, že ukrajinskí vojaci budú po prelome čeliť ešte silnejšie opevneným ruským pozíciám. Komplikáciou sú tiež husté mínové polia.

Ukrajinský generálny štáb vo svojom hodnotení situácie na bojisku v sobotu uviedol, že ukrajinské jednotky postupujú k okupovanému Melitopoľu, ktorý je významným mestom Záporožskej oblasti. Podľa generálneho štábu sa na frontových líniách za posledný deň odohralo 45 bojových stretov, pričom boje zúria tiež na východe krajiny, kde Ukrajinci odrážajú početné ruské útoky.

Zelenskyj: Stíhačky F-16 nám dodajú novú energiu Video

Rusko už skôr uviedlo, že ukrajinská protiofenzíva zlyhala. Kyjev tvrdí, že postupuje pomaly, aby minimalizoval straty, a že mu k rýchlejšiemu postupu chýba moderná letecká technika.