Trump si upevňuje pozíciu favorita republikánskych primárok, obžaloby ho posilnili

Keby americká Republikánska strana vyberala svojho kandidáta do prezidentských volieb na konci augusta, exprezident Donald Trump by deklasoval súpera ziskom 59 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky v sobotu zverejnil denník The Wall Street Journal (WSJ). Niekoľkonásobne obžalovaný Trump v ňom mal náskok na druhého guvernéra Floridy Rona DeSantisa desiatky percentuálnych bodov.