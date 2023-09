Berú ich ako zločincov. Poľská polícia ponižuje ženy kvôli podozreniam, že podstúpili potrat. Tie volia "útek" do Česka

Poľskí policajti sa stále častejšie stavajú do úlohy ochrancov "dobrých" mravov a dôsledne dohliadajú na dodržiavanie predpisov, ktoré ženám prakticky zakazujú podstúpiť potrat. Žiadna prekážka pre nich nie je problém - pri pátraní po ľudskom plode dokážu vypustiť aj žumpu. A so ženami podozrivými z toho, že potrat podstúpili, zaobchádzajú ako so zločincami. Ponižujúce policajné zásahy vzbudzujú pozornosť v celom Poľsku a za následok majú to, že stále viac tehotných žien si hľadá gynekológa v Česku, uvádza internetový portál nemeckej rozhlasovej stanice Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).

Ola z Varšavy má 41 rokov, je vydatá a má trojročného syna. Keď sa jej znova podarí otehotnieť, má obrovskú radosť. Chce druhé dieťa, ale dvakrát už samovoľne potratila. Tentokrát všetko vyzerá dobre. V 18. týždni tehotenstva ju ale prepadne neopísateľná bolesť v podbrušku a ťažko dobehne na toaletu. „Tam to zo mňa doslova vystrelilo,“ popísala v magazíne Wysokie Obcasy, ktorý je prílohou liberálneho denníka Gazeta Wyborcza. Záchodová misa je plná krvi – potrat. Skončí v nemocnici a je operovaná.

Keď sa preberie, volá manželovi, že najhoršie už má za sebou. Ale mýli sa, pretože vedľa jej muža stojí policajt, ktorý mu telefón vytrhne z ruky a začne výsluch. Na políciu sa zrejme obrátila záchranárka a udala Olu, že si potrat vyvolala pomocou liekov. V nemocnici sa objavia policajti, ktorí strážia jej izbu a nasledujú ju pri každom kroku po oddelení. Vynútia si tiež odber krvi.

O niečo neskôr k jej domu príde čerpacie vozidlo, pretože štátna zástupkyňa nariadila, aby kvôli pátraniu po plode bola vyprázdnená žumpa. Má podľa všetkého podozrenie, že Ola nepotratila spontánne.

V odpadovom potrubí v dome sa plod nenašiel a prokurátorka žiada posádku fekálneho vozidla, či by obsah žumpy prehľadala ešte raz, tentoraz za pomoci sita. Posádka to odmieta. Ako dôkazný materiál slúžia vložky, ktoré Ola použila, legíny, ktoré mala na sebe, a krv z podlahy. Po necelom polroku bolo vyšetrovanie bez výsledku zastavené.

Advokátka Aleksandra Kosioreková, ktorá sa špecializuje na právo v medicíne, nenecháva na postupe polície a prokuratúry niť suchú. Podotýka napríklad, že v prípade podozrenia na spáchanie trestného činu postupovala polícia v rozpore s predpismi, keď vypočúvala Olu telefonicky v čase, keď bola v nemocnici. Mala si ju na výsluch pozvať neskôr. Tiež odber krvi a vyprázdňovanie žumpy nebolo podľa Kosiorekovej potrebné – na rozptýlenie podozrenia stačilo nahliadnuť do Olinej zdravotníckej dokumentácie.

„Slovo potrat vyvoláva u poľských štátnych orgánoch amok a zahajujú bez jasného dôvodu chaotické procedúry. Ide to nebezpečným smerom. Polícia porušila rôzne predpisy,“ hovorí Kosioreková.

Úplné martýrium

Olin príbeh je už z vlaňajška. Zverejniť sa ho rozhodla po tom, čo sa na verejnosť dostal ďalší otrasný prípad. Týka sa Joanny z Krakova. Táto žena dlhšiu dobu trpí psychickými problémami a počas tehotenstva sa jej stav zhoršil. Počas panického ataku použila „potratové pilulky“, ktoré si sama kúpila na internete. Keď bola omámená zavolala svojej lekárke, ktorá o nej informovala políciu. Lekárka tiež uviedla, že jej pacientka má samovražedné úmysly, čo však Joanna popiera.

Nasleduje úplné martýrium. Policajná eskorta odváža Joannu do nemocnice. Na pohotovosti sa musí vyzliecť až do nohavičiek, policajti ju nútia, aby robila drepy a kašľala. Najskôr sú pri nej policajti, až neskôr na ňu dohliadajú policajtky.

Polícia sa pokúša zastrašovať lekára, s Joannou zaobchádza ako s kriminálničkou a to aj pred ostatnými pacientmi. Zabavia jej telefón a laptop, aby zistili, odkiaľ potratové tabletky získala. Pokiaľ si totiž žena farmakologicky vyvolaný potrat v Poľsku vyvolá sama, o nič trestné nejde. Pomáhať alebo nabádať k tomu už však trestné je.

Postup polície je protiprávny – k takému záveru dôjde aj súd na Joannin podnet. Pretože sa nestal žiadny trestný čin, nemala polícia dôvod jej zabavovať telefón a laptop. Právnička Kamila Ferencová hovorí, že aj keby existovalo dôvodné podozrenie, že sa trestný čin stal, mohla polícia vypočuť Joannu neskôr a bez ponižujúcich scén v nemocnici.

Potratová psychóza a útek do Česka

Prípady Joanny a Oly nie sú ojedinelé. Potom, čo sa sa svoje príbehy rozhodli zverejniť, prihlásili sa ďalšie ženy, ktoré sa do hľadáčika úradov dostali po tom, čo na ne padlo podozrenie, že mali potrat. Ďalej tu sú prípady žien, ktoré zomreli na sepsu, ktorým lekári odmietli z tela odstrániť odumretý plod.

Táto „potratová psychóza“, ktorá postihla štátny aparát, privádza ženy v regiónoch pri hraniciach s Českom k „úteku“ z poľského zdravotníctva, informovala Gazeta Wyborcza. V obavách, že by sa s nimi v prípade komplikácií alebo spontánneho potratu mohlo zaobchádzať ako s Joannou alebo Olou, si radšej hľadajú lekára v Česku.

Tieto obavy priživuje povinná registrácia tehotenstva – od vlaňajšieho októbra musia lekári graviditu zapisovať do elektronickej zdravotnej karty pacientky. Vláda to odôvodňuje tým, že sa tak deje pre dobro tehotných – má sa tým zabrániť napríklad tomu, že im lekári predpíšu liek, ktorý by mohol poškodiť plod. Avšak vzhľadom k atmosfére, aká v krajine panuje počas pôsobenia národno-konzervatívnej vlády, sa mnoho ľudí domnieva, že evidencia tehotenstva slúži štátu na kontrolu žien a prípadné stíhanie.

K rozhodnutiu, že na gynekológiu bude jazdiť do Česka, Patrycju z Bielska-Bialej priviedli dobré recenzie iných Poliek, ktoré tehotenské prehliadky absolvovali za hranicou. Ani ona si nevie českých lekárov vynachváliť, vraj sa jej venujú viac ako tí v Poľsku, nemusí nijak dlho čakať a má o všetkom dosť informácií. Navyše ju to vyjde lacnejšie, než keby si návštevu v súkromnej ordinácii zaplatila v Poľsku.

„Útek“ do Česka pre mnoho Poliek nielen kvôli vzdialenosti ale nepripadá do úvahy. V polovici októbra sa v Poľsku konajú parlamentné voľby a pre mnohých ľudí by téma potratov mohla hrať veľmi dôležitú úlohu. To vie aj šéf opozície Donald Tusk: sľúbil, že prvý deň po vyhraných voľbách jeho strana, Občianska platforma, predloží v parlamente návrh zákona, ktorý by interrupcie legalizoval do 12. týždňa tehotenstva.