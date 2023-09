Kyjev prelomil ruskú obrannú líniu pri Záporoží. "Všetko ešte len príde," vyhlásil ukrajinský generál Tarnavskyj

„Teraz sa nachádzame medzi prvou a druhou ruskou obrannou líniou,“ uviedol Tarnavskyj niekoľko dní po tom, čo Kyjev oznámil symbolické víťazstvo, keď znovudobyl obec Robotyne. Tarnavskyj odhadol, že Rusko venovalo 60 percent svojho času a zdrojov na vybudovanie prvej obrannej línie a iba po 20 percent na druhú a tretiu líniu, pretože Moskva neočakávala, že by sa ukrajinské sily mohli cez ňu dostať.

Teraz, keď bolo mínové pole prelomené, Rusi stratili veľkú časť svojej výhody. „Medzi prvou a druhou líniou obrany je veľmi veľký rozdiel,“ dodal Tarnavskyj.

Dramatické zábery: ako Ukrajinci oslobodili Robotyne

Video

Rozsiahle mínové pole zastavilo ukrajinské jednotky na niekoľko týždňov, zatiaľ čo vojaci pomaly pešo čistili útočnú trasu. Ruské jednotky zatiaľ „len stáli a čakali na ukrajinskú armádu“, uviedol generál.

Podľa agentúry AFP sa zdá, že rozhovor je súčasťou ukrajinskej snahy rázne odmietnuť kritiku zaznievajúcu z niektorých miest na Západe, podľa ktorej je protiofenzíva zahájená v júni s cieľom získať späť územie dobyté Moskvou príliš pomalá. Kritiku v posledných dňoch odmietli aj prezident Volodymyr Zelenskyj či minister zahraničia Dmytro Kuleba.

Zdanlivo pomalý vojenský pokrok počas leta posilnil hlasy, ktoré vyzývali na rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny. Tento postoj bol ostro odmietnutý na Ukrajine, kde sa mnohí domnievajú, že iba úplná porážka Ruska zabráni ďalšej invázii.

Tarnavskyj vysvetlil, že ukrajinská armáda sa zdržala v protiofenzíve, pretože „strávila viac času, než sa očakávalo, odmínovaním územia“ obsadených Rusmi. „Evakuácia zranených pre nás bola bohužiaľ náročná. A to tiež skomplikovalo náš postup,“ dodal a priznal, že Kyjev utrpel značné straty.

Tarnavskyj kritiku tiež odmietol s tým, že radšej hodnotí prácu, až keď je hotová, a poďakoval Británii a ďalším spojencom za podporu vo forme výcviku a zbraní, vrátane tankov.

„Nepriateľ čerpá svoje rezervy nielen na Ukrajine, ale aj v Rusku. Skôr alebo neskôr Rusom dôjdu ich najlepší vojaci. To nám dá príležitosť zaútočiť na nich viac a rýchlejšie,“ povedal generál. „Všetko ešte len príde,“ dodal.

Na otázku ohľadom pomalého postupu pri prelamovaní ruských línií v ďalšej ofenzíve ďalej na východ pozdĺž obrannej línie nepriateľa odpovedal, že má iné ciele, a dodal, že Ukrajina pripravuje ďalšie prekvapivé ofenzívy, aby vyčerpala sily Moskvy.

„Čím bližšie sme k víťazstvu, tým je to ťažšie. A prečo to tak je? Pretože bohužiaľ strácame našich najsilnejších a najlepších vojakov,“ vysvetlil. „Teraz sa musíme sústrediť na určité oblasti a dokončiť prácu. Bez ohľadu na to, aké je to pre každého z nás ťažké,“ dodal.