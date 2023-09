Putin: Ukrajinská protiofenzíva je neúspech. Dúfam, že to tak aj ostane, uvidíme

„Pokiaľ ide o zablokovanú protiofenzívu: nejde o to, že by sa zastavila, je to neúspech,“ tvrdil Putin na tlačovej konferencii s tureckým lídrom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorá sa konala v čiernomorskom letovisku Soči po ich bilaterálnom rokovaní.

Putin na margo vývoja na frontoch Ukrajiny a jeho hodnotenia podotkol, že podľa neho to „aspoň dnes tak vyzerá“. „Uvidíme, čo bude ďalej. Dúfam, že to tak bude aj naďalej,“ doplnil.

Kyjev spustil svoju protiofenzívu v júni a jej cieľom je oslobodiť Luhanskú, Doneckú, Záporožskú a Chersonskú oblasť, ktoré čiastočne okupujú ruskí vojaci. Kyjev chce tiež naspäť získať čiernomorský Krymský polostrov, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v roku 2014.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu zdôraznil, že protiofenzíva jeho armády napreduje.

„Ukrajinské sily postupujú dopredu. Napriek všetkému a bez ohľadu na to, čo kto hovorí. Napredujeme a to je najdôležitejšie. Sme v pohybe,“ napísal Zelenskyj na platforme Telegram.

Ukrajinské vedenie opakovane kritizovalo západných expertov za ich názory, že protiofenzíva postupuje pomaly a bez očakávaných prelomov na frontovej línii.

Zelenskyj vystupuje proti kritikom protiofenzívy často aj veľmi tvrdo: v júni napríklad povedal, že boj zameraný na prerazenie rozsiahlych systémov ruskej obrany nie je „hollywoodsky film“, a zdôraznil, že v stávke sú životy ľudí – ukrajinských vojakov.