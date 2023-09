Drony Bayraktar sú späť. Využívajú oslabenie ruskej protivzdušnej obrany

V rôznych obdobiach vojny na Ukrajine hrali dôležitú úlohu rôzne zbrane. Na začiatku pomáhali zastaviť ruskú agresiu protitankové rakety Javelin a drony Bayraktar. Tým sa dostali aj do popredia mediálneho záujmu. Neskôr hrali dôležitú úlohu húfnice kalibru 155 mm a raketomety HIMARS, potom to začali byť západné systémy protivzdušnej obrany (najmä Patriot) a po nich obrnená technika (tanky Leopard 2 či vozidlá Bradley). Najnovšie sú to strely s plochou dráhou letu Storm Shadow. Všetky spomínané zbrane sa na fronte používali doteraz – s jedinou výnimkou.

Rýchla invázia? Drony Bayraktar vniesli do ruských radov hrôzu Video Drony Bayraktar sa stali jedným zo symbolov ukrajinského odporu, keď sa vlani začala ruská invázia. Teraz sú turecké bezpilotné lietadlá späť. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Tou boli drony Bayraktar TB2, ktoré boli na začiatku vojny také populárne, že si vyslúžili vlastnú chytľavú pesničku. Potom sa však na dlhé mesiace vytratili, pretože podmienky na bojisku pre ne neboli priaznivé. To, že sa počas víkendu znovu objavili na oblohe nad okupovaným územím, neveští pre Rusko nič dobrého. Neznamená to, že Bayraktary teraz začnú agresora opäť masovo likvidovať – ale že ruská obrana na fronte je natoľko oslabená, že ich nedokáže zastaviť.

Práve zo zlej protivzdušnej obrany inváznych vojsk ťažili Bayraktary na začiatku vojny. Ukrajina kúpila približne 20 týchto tureckých bezpilotných prostriedkov ešte pred vojnou. Počas prvého roka dostali najmenej 35 ďalších a dodávky pokračujú naďalej. Ide o pomerne malý stroj, ktorý unesie štyri navádzané bomby alebo rakety malej ráže s celkovou hmotnosťou 150 kg. Vo vzduchu sa udrží až 27 hodín a na jedno natankovanie teoreticky preletí až 4000 km. Limitujúcim faktorom je však dosah kontrolnej stanice, ktorý je utajovaný, ale podľa vzdialenosti, na ktorú Bayraktary útočili, sa pohybuje do 300 km. Na väčšiu vzdialenosť operátor nevie dron ovládať.

Bayraktar TB2 je pomerne pomalý, s vrtuľovým pohonom dosahuje maximálnu rýchlosť 220 km/h. Ťaží však zo svojich tvarov. Tým, že nemá pilotnú kabínu, má plochý trup a sploštené sú aj chvostové plochy. Vďaka tomu má malý radarový profil. Keď vo februári 2022 prekročili ruské invázne kolóny ukrajinské hranice, sprevádzali tanky a obrnené vozidlá mobilné protivzdušné systémy ako Pancir, Tor či Buk. Ich operátori však boli ešte pomerne neskúsení a tak často nevedeli rozoznať Bayraktar od kŕdľa vtákov – ak si ho vôbec všimli. Navyše, v ruských kolónach nastal veľmi rýchlo chaos, a keď sa neúmerne natiahli, ostali mnohé úplne bez protivzdušnej obrany.

VIDEO: Takto začiatkom mája ukrajinský dron Bayraktar zasiahol ruské pozície na Haďom ostrove.

Video

Bayraktary si väčšinou ako prvú obeť vyhliadli práve spomínané systémy Buk ši Tor. Po ich zničení mali voľnú ruku a mohli nerušene masakrovať úplne nechránené vozidlá na zemi. Výsledkom bolo množstvo videí z ich kamier a veľká sláva na sociálnych sieťach. To sa však rýchlo zmenilo. Rusi sa stiahli od Kyjeva i zo severu Ukrajiny a na východe sa fronta stabilizovala a postup spomalil. To umožnilo Rusom skonsolidovať a zahustiť aj svoju protivzdušnú obranu.

Bayraktary sa v máji a júni ešte úspešne zúčastnili na vyhnaní okupantov z Hadieho ostrova, kde potopili niekoľko ruských člnov. Ukrajinci sa s nimi ešte pokúsili viesť bombardovaciu ofenzívu na ruskom území v Kurskej a Belgorodskej oblasti, pri ktorej zasiahli niekoľko skladov paliva či munície, no viacero dronov bolo zostrelených. Magazín Forbes udáva, že zo 70 Bayraktarov, ktoré Ukrajinci celkovo dostali, ich bolo zničených 24. To však nie je nič v porovnaní s tvrdeniami Rusov, ktorí ich vraj za prvých pár mesiacov zostrelili vyše sto – teda dvakrát viac, ako vtedy Ukrajina mala…

Pravdou však je, že zhruba posledný rok Bayraktary slúžili len na pozorovanie ruských línií z bezpečia hĺbky vlastného územia. Využívali na to svoju silnú optiku. To sa teraz zmenilo po tom, čo sa objavili dve nové videá s útokmi Bayraktarov. Na prvom je ruský hliadkový čln triedy KS-701 Tunec. Tieto plavidlá dlhé 8,8 m používa väčšinou pohraničná stráž. Uvezú približne 10 ľudí alebo tomu zodpovedajúci náklad.

Podľa popisu bolo video nasnímané na severozápadnom pobreží Čierneho mora – pravdepodobne niekde v Chersonskej oblasti medzi Dneprom a Krymom. Na videu kotví čln pri brehu a skupina vojakov z neho vykladá zásoby. Netušia, že nad hlavou im krúži Bayraktar a že na nich vypustil svoj smrtonosný náklad. Keď niekoľko vojakov vojde do člna, nastane výbuch. Podľa ukrajinského odhadu bolo šesť ruských vojakov zabitých a dvaja zranení. Čln bol vyradený tiež. Čierna palivová škvrna, ktorá sa okolo neho šíri, ukazuje, že má prerazený trup.

Druhé video tiež pochádza z Chersonskej oblasti a zachytáva útok Bayraktaru na nákladné auto Ural-4320. To po zásahu začne silno horieť a zdá sa, že na ňom nastala aj menšia sekundárna explózia. Oba útoky boli zachytené v oblasti, ktorú by mala mať teoreticky pod kontrolou ruská protivzdušná obrana. To dokazuje, že na tomto úseku bola výrazne oslabená. Ukrajinci systematicky ničia ruské protilietadlové prostriedky najmä pozdĺž záporožského frontu. Rusi tam presúvajú posily z iných oblastí. Po tom, čo minulý týždeň Ukrajinci vyradili batériu systému S-400 na severe Krymu, ostal okupovaný juh Chersonskej oblasti nechránený. A to je presne to prostredie, ktoré Bayraktary môžu využiť a spôsobiť agresorovi ešte väčšie škody.